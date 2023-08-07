Усилить дисциплину потребления газа планируют в Казахстане
В пояснительной записке сказано, что целями принятия документа являются оптимизация потерь на газотранспортной системе, создание единой системы учета газа, повышение эффективности топливно-энергетического комплекса (ТЭК), установление норм потребления товарного газа для населения отдельно для каждого с учетом климатических условий.
Разработчики документа отмечают, что в Казахстане растет потребление газа и для покрытия потребностей потребуется закупка импортного газа. Альтернативным вариантом является введение контроля управления спросом, который позволит перейти к рациональному и бережливому потреблению газа.
Нам необходимо принятие и реализация полномасштабного Плана энергоэффективности и рационального потребления товарного газа (по примеру Узбекистана и других стран). Примеры мер по энергоэффективности – это введение нормативного потребления с дифференцированным тарифом на газ, оптимизация норматива температуры в отопительный сезон по примеру Европейского союза, переход на резервное топливо (уголь) и т.д.
План энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023-2025 годы состоит из основных блоков:
- оптимизация потерь на ГТС;
- создание единой системы учета газа (цифровизация газотранспортных и газораспределительных систем с учетом международной практики);
- повышение эффективности ТЭК;
- установление норм потребления товарного газа для населения отдельно для каждого региона с учетом климатических условий.
Такие мероприятия окажут благоприятный эффект в общем вопросе баланса газа, усилят дисциплину потребления газа как со стороны населения, так и промышленных потребителей и ТЭК.
Предлагаемый план энергоэффективности включает в себя 3 этапа:
- Энергоэффективность
- Ценовая политика
- Информационный блок
1. На этапе энергоэффективности предусмотрены следующие мероприятия:
- Ревизия по определению характера и количества потерь (утечек) газа на технологических объектах газоснабжения, в том числе на объектах магистральных газопроводов и на газораспределительных системах. В итоге планируется снизить технологические потери, в том числе за счет оптимизации собственных нужд не менее 2 млн.м3/год.
- Цифровизация газотранспортных и газораспределительных систем с учетом международной практики, в том числе:
- на объектах магистральных и распределительных газопроводов
- установка приборов учета газа с функцией телеметрии промышленных потребителей
- разработка биллинговой аналитической системы.
В результате будет создана единая система учета газа на всей цепочки газотранспортной системы, разработан план по поэтапной установке цифровых приборов учета газа с функцией телеметрии, а также внедрен искусственный интеллект по определению потребления газа населением.
- Аудит крупных объектов выработки тепла и электроэнергии на коэффициент полезного действия на единицу потребления газа
- Установление норм потребления товарного газа для бытовых потребителей (имеющих приборы учета) отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом климатических условий и продолжительности отопительного периода.
- Эффективное использование мощностей газотранспортной системы за счет высвобождения зарезервированных объемов газа, в частности:
- установление срока действия технических условий (3 года для всех категорий потребителей в рамках равных условий )
- возврат бессрочных нереализованных технических условий (выданных до 2019 года, при условии предъявления талона на строительство, технические условия остаются действительными)
- Внедрение стимулирующих мер по применению энергоэффективных строительных материалов.
- Внедрение механизма "встречных обязательств" по мерам государственной поддержки и налоговых льгот для компаний, принимающих участие по применению энергосберегающих проектов.
2. Этап ценовой политики включает в себя мероприятия:
Проведение анализа цен на товарный газ в целях поэтапного устранения ценовой диспропорции между регионами и для дальнейшего совершенствования ценообразования.
Разработка механизма взаимодействия между государственными органами и поставщиками газа по предоставлению доступа к базе данных потребителей, получающих адресную социальную помощь.
3. Этап информационный блок заключается в следующем:
Проведение разъяснительных работ с потребителями по рациональному использованию газа для повышение уровня осведомленности населения.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа 2023 года.