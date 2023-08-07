Усилить дисциплину потребления газа планируют в Казахстане

Министерство энергетики разработало проект постановления правительства "Об утверждении Плана энергоэффективности и бережного потребления на 2023 – 2025 годы", сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке сказано, что целями принятия документа являются оптимизация потерь на газотранспортной системе, создание единой системы учета газа, повышение эффективности топливно-энергетического комплекса (ТЭК), установление норм потребления товарного газа для населения отдельно для каждого с учетом климатических условий.

Разработчики документа отмечают, что в Казахстане растет потребление газа и для покрытия потребностей потребуется закупка импортного газа. Альтернативным вариантом является введение контроля управления спросом, который позволит перейти к рациональному и бережливому потреблению газа.

Нам необходимо принятие и реализация полномасштабного Плана энергоэффективности и рационального потребления товарного газа (по примеру Узбекистана и других стран). Примеры мер по энергоэффективности – это введение нормативного потребления с дифференцированным тарифом на газ, оптимизация норматива температуры в отопительный сезон по примеру Европейского союза, переход на резервное топливо (уголь) и т.д.

План энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023-2025 годы состоит из основных блоков:

оптимизация потерь на ГТС;

создание единой системы учета газа (цифровизация газотранспортных и газораспределительных систем с учетом международной практики);

повышение эффективности ТЭК;

установление норм потребления товарного газа для населения отдельно для каждого региона с учетом климатических условий.

Такие мероприятия окажут благоприятный эффект в общем вопросе баланса газа, усилят дисциплину потребления газа как со стороны населения, так и промышленных потребителей и ТЭК.

Предлагаемый план энергоэффективности включает в себя 3 этапа: Энергоэффективность Ценовая политика Информационный блок

1. На этапе энергоэффективности предусмотрены следующие мероприятия:

Ревизия по определению характера и количества потерь (утечек) газа на технологических объектах газоснабжения, в том числе на объектах магистральных газопроводов и на газораспределительных системах. В итоге планируется снизить технологические потери, в том числе за счет оптимизации собственных нужд не менее 2 млн.м3/год.

Цифровизация газотранспортных и газораспределительных систем с учетом международной практики, в том числе:

на объектах магистральных и распределительных газопроводов установка приборов учета газа с функцией телеметрии промышленных потребителей разработка биллинговой аналитической системы.

В результате будет создана единая система учета газа на всей цепочки газотранспортной системы, разработан план по поэтапной установке цифровых приборов учета газа с функцией телеметрии, а также внедрен искусственный интеллект по определению потребления газа населением.

Аудит крупных объектов выработки тепла и электроэнергии на коэффициент полезного действия на единицу потребления газа

Установление норм потребления товарного газа для бытовых потребителей (имеющих приборы учета) отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом климатических условий и продолжительности отопительного периода.

Эффективное использование мощностей газотранспортной системы за счет высвобождения зарезервированных объемов газа, в частности:

установление срока действия технических условий (3 года для всех категорий потребителей в рамках равных условий ) возврат бессрочных нереализованных технических условий (выданных до 2019 года, при условии предъявления талона на строительство, технические условия остаются действительными)

Внедрение стимулирующих мер по применению энергоэффективных строительных материалов.

Внедрение механизма "встречных обязательств" по мерам государственной поддержки и налоговых льгот для компаний, принимающих участие по применению энергосберегающих проектов.

2. Этап ценовой политики включает в себя мероприятия:

Проведение анализа цен на товарный газ в целях поэтапного устранения ценовой диспропорции между регионами и для дальнейшего совершенствования ценообразования.

Разработка механизма взаимодействия между государственными органами и поставщиками газа по предоставлению доступа к базе данных потребителей, получающих адресную социальную помощь.

3. Этап информационный блок заключается в следующем:

Проведение разъяснительных работ с потребителями по рациональному использованию газа для повышение уровня осведомленности населения.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа 2023 года.