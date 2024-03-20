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Законодательство РК

В Казахстане планируют продлить ограничение на вывоз сжиженного газа

В Казахстане планируют продлить ограничение на вывоз сжиженного газа, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 08:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики разработало проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

  • вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта о недропользовании, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п. 1 ст. 722 Налогового кодекса;
  • вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.

В случае принятия приказ начнет действовать с 14 мая 2024 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 апреля 2024 года.

Ранее в Министерстве энергетики разъясняли, что ограничение вводится с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.

В настоящее время ограничение на вывоз сжиженного газа действует в соответствии с приказом министра энергетики РК от 13 ноября 2023 года.

Мы рассказывали, что вывоз из Казахстана автотранспортом бензина, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов запретили на полгода.

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