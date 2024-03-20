В Казахстане планируют продлить ограничение на вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики разработало проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением: вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта о недропользовании, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п. 1 ст. 722 Налогового кодекса;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.

В случае принятия приказ начнет действовать с 14 мая 2024 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 апреля 2024 года.

Ранее в Министерстве энергетики разъясняли, что ограничение вводится с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.

В настоящее время ограничение на вывоз сжиженного газа действует в соответствии с приказом министра энергетики РК от 13 ноября 2023 года.

Мы рассказывали, что вывоз из Казахстана автотранспортом бензина, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов запретили на полгода.