Перечень товаров, подлежащих маркировке, планируют расширить с 2024 года

В обосновании проекта сказано:

В соответствии с протоколом совещания по вопросу внедрения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Дуйсеновой Т.Б. от 10 июля 2023 года маркировке и прослеживаемости средствами идентификации с 1 июля 2024 года подлежат все лекарственные средства, производимые или ввозимые в Республику Казахстан. В связи с этим для полного охвата лекарственных средства в Перечень товаров, подлежащих маркировке, вносятся новые позиции.