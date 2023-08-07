Перечень товаров, подлежащих маркировке, планируют расширить с 2024 года
Фото: Zakon.kz
Министерство торговли подготовило проект поправок в постановление правительства от 10 сентября 2020 года "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", сообщает Zakon.kz.
В обосновании проекта сказано:
В соответствии с протоколом совещания по вопросу внедрения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Дуйсеновой Т.Б. от 10 июля 2023 года маркировке и прослеживаемости средствами идентификации с 1 июля 2024 года подлежат все лекарственные средства, производимые или ввозимые в Республику Казахстан. В связи с этим для полного охвата лекарственных средства в Перечень товаров, подлежащих маркировке, вносятся новые позиции.
Таким образом, с 1 июля 2024 года в перечень добавят:
- Пастилки от боли в горле и таблетки от кашля, используемые для профилактики и лечения заболеваний;
- Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или более, применяемый в медицинских целях;
- Спиртовые настойки, предназначенные для использования в терапевтических или профилактических целях;
- Провитамины, витамины и гормоны;
- Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов;
- Алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные;
- Антибиотики;
- Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;
- Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;
- Препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;
- Средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;
- Водные дистилляты или водные растворы эфирных масел, предназначенные для использования в медицинских целях;
- Препараты товарных позиций 3303-3307, которые обладают терапевтическими или профилактическими свойствами;
- Уголь активированный, используемый в медицинских целях.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа 2023 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript