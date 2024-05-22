Каких лекарств коснется маркировка с 1 июля 2024 года

Министерство торговли и интеграции подготовило изменения в постановление правительства "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что с 1 июля 2024 года обязательная маркировка касается только лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2024 года, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии.

Ранее речь шла и о ввезенных лекарственных средствах.

Как поясняется, 86% лекарственных средств на рынке Казахстана поставляется из-за рубежа. Указанные лекарственные средства могут быть произведены на производственных линиях фармацевтических заводов до момента введения обязательной маркировки в Казахстане с 1 июля 2024 года, но ввезены на территорию республики после 1 июля 2024 года.

"В связи с этим в целях избежания рисков задержки на таможенной границе лекарственных средств, произведенных до 1 июля 2024 года, необходимо уточнение редакции данной нормы", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.