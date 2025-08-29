Как будут развиваться регионы Казахстана: утверждена концепция на 5 лет

Постановлением правительства от 25 августа 2025 года утверждена Концепция регионального развития Республики Казахстан на 2025-2030 годы, сообщает Zakon.kz.Ка

Текущий уровень экономического развития регионов характеризуется снижением вклада добывающих территорий и замедлением роста в крупных агломерациях, ранее выступавших традиционными драйверами экономики, что создает предпосылки для более сбалансированного социально-экономического развития страны и укрепления вклада всех регионов в национальную экономику.

В документе говорится, что для достижения устойчивой социально-экономической модели общества и признания неизбежности региональных различий необходимо минимизировать региональные диспропорции.

"Социально-экономические, демографические и иные различия между регионами требуют постоянного совершенствования подходов по формированию и реализации региональной политики, градостроительной политики, направленных на устранение критического неравенства и раскрытие экономического потенциала каждого региона", – указывается в Концепции.

Концепция разработана в соответствии с Системой государственного планирования в РК.

Концепция основана на шести ключевых принципах:

человекоцентричность: формирование и реализация региональной политики с учетом интересов и мнения местного населения (граждан и бизнеса);

целостность: сбалансированность и взаимосвязанность государственных политик, затрагивающих вопросы развития регионов;

инклюзивность: обеспечение равного доступа населения к базовой инфраструктуре и комфортной городской среде вне зависимости от региона проживания;

дифференцированный подход: обязательный учет уникальных особенностей и потенциала каждого региона;

самостоятельность: делегирование достаточных полномочий и ресурсов местным исполнительным органам для оперативного решения проблем на местах;

делегирование достаточных полномочий и ресурсов местным исполнительным органам для оперативного решения проблем на местах; ответственность: усиление ответственности государственных служащих за принимаемые решения и действия перед гражданами и государством.

Данные принципы заложены в основе дальнейшего развития регионов и совершенствования региональной политики и являются обязательными для соблюдения центральными государственными и местными исполнительными органами при реализации региональной политики.

На основе анализа текущей ситуации, мирового опыта, видения развития регионов и ключевых принципов определены следующие подходы, ориентированные на решение трех системных вопросов.

Планируется, что к 2030 году в развитии регионов и реализации региональной политики произойдут следующие качественные изменения, способствующие повышению качества жизни граждан страны, а также долгосрочному и устойчивому развитию национальной экономики:

обеспеченность регионов базовыми благами и услугами, включая образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, спорт, а также инженерную и транспортную инфраструктуру, которая соответствует СРС, составит 96% для городов и 71% для СНП;

формирование комфортной городской среды через масштабное благоустройство общественных пространств, повышение уровня озеленения, обеспечение чистоты и санитарного состояния, повышение безопасности улиц, улучшение доступности социальной инфраструктуры, а также сохранение и развитие архитектурного облика городов и СНП с учетом климатических особенностей и принципов устойчивого развития;

развитие населенных пунктов страны будет осуществляться с учетом требований градостроительного планирования, в том числе за счет разработки качественных градостроительных проектов на всех уровнях (генеральные планы, проекты детальной планировки и застройки);

развитие глубокой переработки в отраслях нефтегазового сектора, горнорудной промышленности и сельского хозяйства с созданием пояса МСБ вокруг крупных предприятий;

стимулирование освоения новых производственных цепочек и выпуска готовой продукции в обрабатывающих отраслях и АПК с акцентом на увеличение добавленной стоимости, локализацию и максимальную переработку отечественного сырья внутри страны;

реализация транспортно-логистического потенциала регионов путем повышения транспортной связанности, развития качественной сервисной инфраструктуры и региональных транзитных транспортных узлов (хабов);

развитие туристского потенциала регионов через развитие точек притяжения туристов регионального масштаба;

усиление межведомственного взаимодействия путем формирования единого координационного центра – Офиса региональных инициатив при Аппарате правительства РК;

дальнейшее повышение бюджетной самостоятельности регионов путем полноценного внедрения блочного бюджета;

укрепление доходной части местных бюджетов за счет расширения налоговой базы путем реализации новых инвестиционных проектов для раскрытия экономического потенциала регионов в рамках настоящей Концепции, более рационального распределения доходов местных бюджетов, дальнейшей поэтапной фискальной децентрализации, а также других системных мер;

усиление кадрового потенциала местных исполнительных органов через повышение внутренней мобильности кадров среднего звена по принципу "регион-центр-регион" с разработкой механизмов стимулирования и карьерного роста;

улучшение управления данными в государственном секторе через создание и развитие целостной национальной экосистемы данных, а также оптимизация системы управления данными в государственном секторе;

регионы будут оснащены развитой специализированной инфраструктурой в АПК, индустриальном секторе, туризме и других отраслях, что приведет к значительному росту частных инвестиций и поэтапной трансформации их структуры экономики;

полноценное формирование пяти городских агломераций (Астанинская, Алматинская, Шымкентская, Актюбинская, Карагандинская) как центров экономического роста национального масштаба создаст условия для расширения географии экономического роста на остальные территории страны;

сбалансированное развитие городских агломераций за счет реализации проектов в транспортной, инженерной и социальной инфраструктуре;

формирование новых "центров экономического роста" за счет реализации социально-экономического потенциала областных центров;

увеличение транспортной доступности моно- и малых городов с центрами экономического роста;

диверсификация экономики моногородов за счет развития производственной инфраструктуры и реализации якорных проектов;

модернизация сельской инфраструктуры позволит довести качество жизни более 90 % сельского населения до требований СРС и обеспечит условия проживания в селе, максимально приближенные к городскому уровню;

значительное улучшение демографической ситуации в сельских и приграничных населенных пунктах страны за счет улучшения условий проживания;

улучшение доступности ресурсов развития (финансовые, материальные, земельные) для сельского населения обеспечит значительный рост доходов и снижение уровня бедности в сельской местности.

Таким образом, видение развития регионов и реализация региональной политики охватывают три основных направления: обеспечение населения качественной базовой инфраструктурой (социальная, инженерная, транспортная) и комфортной городской средой, реализация экономического потенциала в промышленности, агропромышленном комплексе, транспортно-логистической сфере и туризме, а также эффективное институциональное обеспечение развития регионов.

Предполагается, что в результате реализации экономического потенциала регионов на основе их конкурентных преимуществ новый импульс для развития получат глубокая переработка в сырьевых отраслях экономики, действующие и новые производства в обрабатывающих отраслях и переработке сельскохозяйственной продукции, а также транспортно-логистический и туристский потенциал.

Эффективное институциональное обеспечение развития регионов будет осуществлено через создание целостной экосистемы взаимодействия между центральными государственными и местными исполнительными органами, повышение самостоятельности местных бюджетов, а также повышение внутренней мобильности кадров среднего звена и улучшение управления данными государственного сектора.

Указанные три направления формируют основу для построения региональной политики, способной эффективно решать стратегические задачи по обеспечению устойчивого экономического роста, социальной стабильности и улучшению качества жизни населения в регионах страны.

Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям, ответственным за реализацию Концепции, предписано:

принять необходимые меры по реализации Концепции;

обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом действий по реализации Концепции;

представлять информацию в Министерство национальной экономики РК о ходе исполнения Концепции до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

В Казахстане насчитывается 2,2 тысячи сельских округов и 48 городов районного значения. В среднем на один сельский округ приходится примерно 3 села и 3,3 тысячи сельских жителей, а на один город районного значения – 24 тысячи жителей.