Опубликован Генеральный план города Конаева

Правительство постановлением от 2 августа 2023 года утвердило "Генеральный план города Конаев Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

Основной целью Генерального плана является создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон с учетом включаемых в перспективные границы города существующих населенных пунктов и жилых комплексов.

Основные задачи Генерального плана:

создание экологически безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры города;

рациональное функциональное зонирование территорий под функции современного смарт-сити с размещением административного центра в существующей части города с реновацией, высокотехнологичных промышленно-коммунальных зон с индустриальными парками ведущих стратегических отраслей; системы озеленённых пространств с рекреационными зонами, включающими тематические парки, арборетум, ботанический сад, прибрежный бульвар с набережными и зонами отдыха у воды;

определение основных направлений социально-экономического и территориального развития, формирование транспортной и инженерной инфраструктуры, комфортной среды города;

создание образовательного центра с техническими и гуманитарными университетами, академией водного хозяйства, институтом живописи, архитектуры и скульптуры, колледжами и физико-математической школой-интернатом.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды: исходный год - 1 января 2022 года;

первая очередь - 2030 год;

расчётный срок - 2050 год.

Социально-экономическое развитие

Численность населения города на 1 января 2022 года составила 44,1 тыс. человек. Планируется на первую очередь увеличение численности горожан до 115,4 тыс. человек, на расчетный срок – 200,0 тыс. человек.

При этом прогнозируется снижение к расчетному сроку уровня самозанятых до 18%, уровня реальной безработицы до 4,2%, уровня молодежной безработицы до 3,8%.

Общая площадь жилищного фонда в города по состоянию на 1 января 2022 года составила 999,2 тыс. м², в том числе: индивидуальные жилые дома: 183,0 тыс. м²; многоквартирные жилые дома: 816,2 тыс. м². К 2030 году предусматривается новое строительство общей площадью 2 327,0 тыс. м², а к 2050 году – новое строительство общей площадью 2 538,2 тыс. м².

Количество мест в детских садах и школах в городе по проектным периодам составит:

для детсадов в 2030 году – 11 487 мест, в 2050 году – 20 747 мест.

для общеобразовательных школ в 2030 году – 17 492 места, в 2050 году – 35 012 мест.

Количество койкомест в круглосуточных стационарах составит: в 2030 году – 700 койкомест, в 2050 году – 1 450 койкомест. Вдвое увеличится количество поликлиник, а также вырастет число станций скорой медицинской помощи и автомобилей.

Экономическая деятельность

Основой будущего индустриально-инновационного развития города являются источники производства зеленой электроэнергии. В городе расположены крупнейшая в Южном Казахстане Капшагайская ГЭС, а также парки ветровых и солнечных электростанций.

Наличие в городе источника дешевой электроэнергии – Капшагайской ГЭС при условии ее модернизации с увеличением объемов производства электроэнергии позволяет развивать энергоемкие отрасли промышленности (стекольная, фарфоровая, керамическая промышленность, производство строительных материалов – санфаянса, керамогранита, силикатного и облицовочного кирпича, электрометаллургия – малотоннажная черная и цветная металлургия, нефтепереработка и нефтехимия).

Перспективным направлением является развитие плодоовощного кластера, а также кластеров фармацевтики, народной медицины на базе переработки сельскохозяйственного сырья, лекарственных трав и растений.

Глубокая переработка нефти и остатков нефтеперегонки станет следующим крупным перспективным направлением для индустриально-инновационного развития города. На базе НПЗ есть возможность создания цепочки перерабатывающих производств готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Территориальное устройство

Генеральным планом на рассматриваемой территории города Қонаев выполнено функциональное зонирование территории и определены следующие функциональные зоны:

зона жилой застройки (районы и кварталы жилой застройки, школьные и дошкольные учреждения);

общественная (административная, общественно-деловая) зона;

рекреационные зоны (пляжи, парки, бульвары, скверы, др.);

зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

промышленные и индустриальные зоны (производственные зоны, индустриальные парки);

зоны специального назначения (коммунальные);

зоны режимных территорий (зоны военных объектов);

санитарно-защитные и водоохранные зоны;

резервные территории (градостроительные ресурсы).

Для объектов промышленного назначения, индустриальных и промышленных зон, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, которые должны располагаться на значительном удалении от жилой застройки, необходимо предусмотреть следующие условия:

для промышленных предприятий санитарно-защитная зона зависит от класса опасности;

для объектов транспортного обслуживания охранная зона в пределах 50-100 м.

Рекреационные зоны в городах (зеленые насаждения общего пользования) предназначены для организации мест отдыха населения (парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и иные объекты), создания благоприятного микроклимата на территории города, создания озелененных парковых пространств, организации и обустройства мест отдыха населения, благоустроенных мест для прогулок населения.

К рекреационным зонам в города относятся территории зон отдыха на побережье Капшагайского водохранилища (городская зона отдыха, южная зона отдыха и зона отдыха Жана-Иле), зона спортивных сооружений, зона водного спорта и пляжей, зона лесов и парков, зона объектов отдыха, досуга и развлечений, туризма, гостиниц, дачного фонда).

Основная концепция организации озелененных пространств рассматриваемой территории – создание зеленого каркаса, структура которого формируется поймами пяти логов, пересекающих территорию города от внешней границы к водохранилищу, которые связывают прибрежную полосу и внутригородское пространство с проектируемым зеленым защитным поясом с рекреационными территориями.

К концу 2030 года площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 150 га, на окончание расчетного срока площадь озелененных территорий общего пользования составит 260 га.

Особое значение приобретает создание широкого 1000-метрового защитного зеленого барьера от вредных выбросов объектов новых промышленных предприятий.

Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусмотрен обход территорий города Қонаев транзитными автомобильным и железнодорожным коридорами.

Помимо этого предусмотрено строительство аэропорта. Площадка под строительство аэропорта была выбрана и предусмотрена ранее разработанными проектами регионального уровня. Площадка расположена севернее автодороги А3 Алматы – Оскемен по направлению на районный центр Балхашского района село Баканас.

Новый аэропорт станет транзитным связующим звеном для авиационных перевозок между Западной Европой и Юго-Восточной Азией и обеспечит лучшие условия для внутренних и международных пассажирских и грузовых перевозок.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей городов Алматы, Қонаев и Алматинской области, снижения затрат времени на передвижение следует организовать постоянную экспрессную автобусную и легкорельсовую пассажирскую связи на линии города – Аэропорт.

В городе предлагается строительство подвесной пассажирской канатной дороги (ППКД) с кабинами-гандолами. Подвесная переправа длиной 1,5 км протянется над рекой Иле, соединяя новые микрорайоны города с существующими территориями города.

Генеральным планом намечено возрождение перевозок водным транспортом на Капшагайском водохранилище. В этой связи в районе порта предусмотрены территории для расширения и развития базы маломерного флота с судоремонтными мастерскими.

Мультимодальность транспортно-логистической системы города с авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом сделает его центральным транспортно-логистическим хабом на территории Алматинской области.

Инженерная инфраструктура

Генеральным планом предусмотрена реконструкция системы водоотведения путем расширения сетей с целью обеспечения системами водоотведения кварталов с застройкой и замены участков трубопровода (износ канализационных сетей составляет 70%).

Строительство нового полигона твердых бытовых отходов необходимо осуществить к 2030 году. Проектом предусмотрено проведение работ по благоустройству, санитарной очистке, ликвидации несанкционированных свалок.

На вновь осваиваемых и реконструируемых территориях предлагается строительство современной телекоммуникационной сети по технологии G-PON через волоконно-оптический кабель.

Генеральным планом вдоль пологого юго-западного и западного побережья Капшагайского водохранилища в пределах существующей и проектируемой городской застройки намечено возвести земляную дамбу обвалования для защиты от затопления нагонной волной при максимальном уровне заполнения водохранилища.

Для снижения вредного воздействия выбросов Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий:

строительство новых канализационных очистных сооружений на левом и правом берегу р. Иле с прудами-накопителями;

улучшение качества бензина, переход на стандарт Евро-5;

строительство нового полигона ТБО;

вынос таких предприятий как: склад взрывчатых веществ, расположенный близко к селитебной территории, проектом предлагается к ликвидации; три птицефабрики – ТОО "Алатау кус", ТОО "Агро Фит Капшагай", ТОО "Agro Food", ТОО "Капшагай Бидай Онимдери", расположенные в селитебной зоне, вынести в северную промышленную зону;

обеспечение жесткого контроля за реализацией мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, предусмотренных в проектах предельно допустимых выбросов предприятий;

в целях снижения загрязнения атмосферы выбросами от теплоисточников, поощрение использования для теплоснабжения нетрадиционных видов энергии, прежде всего солнечной, в районах малоэтажной элитной застройки.

Постановление введено в действие 7 августа 2023 года.