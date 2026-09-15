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Право

Правительство обновило Генеральный план города Конаева

Конаев, город Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 14:31 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 10 сентября 2026 года внесены изменения в Генеральный план города Конаева Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В частности, генеральный план города Конаева изложен в новой редакции.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

  • исходный год – 1 января 2024 года;
  • первая очередь – 2032 год;
  • расчетный срок – 2050 год.

Генеральный план определяет:

  • основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом комплексной оценки территории, природно-климатических, экологических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
  • функциональное зонирование и ограничение использования территорий;
  • соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;
  • зоны преимущественного отчуждения и приобретения земельных участков, резервные территории;
  • меры по защите территории от воздействия опасных (вредных) природных, техногенных и антропогенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
  • основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, включающего разделы (части) документов по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения;
  • основные направления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
  • технико-экономические показатели развития населенного пункта;
  • меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;
  • иные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

Основными целями Генерального плана являются формирование современной, комфортной и экологически безопасной среды жизнедеятельности населения, обеспечение сбалансированного пространственного и социально-экономического развития города, установление решений по формированию и развитию функциональных зон, а также разработка градостроительных регламентов с учетом изменения административных границ города.

Основными задачами Генерального плана являются:

  • формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности на основе комплексного развития всех элементов планировочной структуры города;
  • осуществление рационального функционального зонирования территории, включая развитие жилых и общественно-деловых зон, размещение узлов и элементов административного центра в существующей части города с ее реновацией, строительство многофункционального общественно-делового центра с кварталами нового жилья и академгородка на площадке Жана Иле, формирование высокотехнологичных промышленно-производственных зон, индустриальных парков стратегических и базовых отраслей, а также развитие системы озелененных пространств и рекреационных зон;
  • определение основных направлений социально-экономического развития города; формирование смоделированной транспортной системы, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, обеспечение ее модернизации и поэтапного наращивания мощности с учетом перспективного роста населения города; создание комфортной и безопасной городской среды;
  • формирование регионального образовательного центра с кампусом, обеспечивающего подготовку профессиональных кадров по техническим и гуманитарным направлениям, размещение учебных заведений среднетехнического и профессионального образования, а также ключевого объекта среднего образования – физико-математической школы-интерната для одаренных детей.

Генеральным планом на рассматриваемой территории выполнено функциональное зонирование города Қонаев и определены следующие функциональные зоны:

  • зона жилой и общественной застройки;
  • зона административного центра;
  • зона делового и культурного центра;
  • зона образовательного городка с кампусом;
  • зона спортивного парка;
  • промышленно-производственная и коммунально-складская зона;
  • зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
  • зона специального назначения;
  • зона режимных территорий;
  • санитарно-защитная зона;
  • водоохранная полоса и водоохранная зона;
  • зона зеленых насаждений общего пользования;
  • рекреационная лесопарковая зона;
  • зона арборетума;
  • зона Ботанического сада;
  • пляжная зона с прибрежным бульваром;
  • резервные территории.

Каждая функциональная зона имеет свое назначение и в границах данной функциональной зоны может быть использована на перспективу строго в рамках данной функции. Объекты, не соответствующие функции зоны, не предусматриваются к размещению независимо от форм собственности.

Границы функциональных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной основной или сопутствующей ей функции.

Постановление вводится в действие с 25 сентября 2026 года.

Город Қонаев расположен на западном побережье Капшагайского водохранилища и обладает значительными территориальными ресурсами, туристическим, транспортным, энергетическим и промышленным потенциалом.

Қонаев будет выполнять функции мультимодального транспортного узла, уже в настоящий период обеспечивая транспортно-логистические и экономические связи города с районами Алматинской области, регионами Центрального и Восточного Казахстана, а также Россией и Китаем.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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