Правительство обновило Генеральный план города Конаева
В частности, генеральный план города Конаева изложен в новой редакции.
В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:
- исходный год – 1 января 2024 года;
- первая очередь – 2032 год;
- расчетный срок – 2050 год.
Генеральный план определяет:
- основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом комплексной оценки территории, природно-климатических, экологических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
- функциональное зонирование и ограничение использования территорий;
- соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;
- зоны преимущественного отчуждения и приобретения земельных участков, резервные территории;
- меры по защите территории от воздействия опасных (вредных) природных, техногенных и антропогенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
- основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, включающего разделы (части) документов по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения;
- основные направления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
- технико-экономические показатели развития населенного пункта;
- меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;
- иные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.
Основными целями Генерального плана являются формирование современной, комфортной и экологически безопасной среды жизнедеятельности населения, обеспечение сбалансированного пространственного и социально-экономического развития города, установление решений по формированию и развитию функциональных зон, а также разработка градостроительных регламентов с учетом изменения административных границ города.
Основными задачами Генерального плана являются:
- формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности на основе комплексного развития всех элементов планировочной структуры города;
- осуществление рационального функционального зонирования территории, включая развитие жилых и общественно-деловых зон, размещение узлов и элементов административного центра в существующей части города с ее реновацией, строительство многофункционального общественно-делового центра с кварталами нового жилья и академгородка на площадке Жана Иле, формирование высокотехнологичных промышленно-производственных зон, индустриальных парков стратегических и базовых отраслей, а также развитие системы озелененных пространств и рекреационных зон;
- определение основных направлений социально-экономического развития города; формирование смоделированной транспортной системы, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, обеспечение ее модернизации и поэтапного наращивания мощности с учетом перспективного роста населения города; создание комфортной и безопасной городской среды;
- формирование регионального образовательного центра с кампусом, обеспечивающего подготовку профессиональных кадров по техническим и гуманитарным направлениям, размещение учебных заведений среднетехнического и профессионального образования, а также ключевого объекта среднего образования – физико-математической школы-интерната для одаренных детей.
Генеральным планом на рассматриваемой территории выполнено функциональное зонирование города Қонаев и определены следующие функциональные зоны:
- зона жилой и общественной застройки;
- зона административного центра;
- зона делового и культурного центра;
- зона образовательного городка с кампусом;
- зона спортивного парка;
- промышленно-производственная и коммунально-складская зона;
- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
- зона специального назначения;
- зона режимных территорий;
- санитарно-защитная зона;
- водоохранная полоса и водоохранная зона;
- зона зеленых насаждений общего пользования;
- рекреационная лесопарковая зона;
- зона арборетума;
- зона Ботанического сада;
- пляжная зона с прибрежным бульваром;
- резервные территории.
Каждая функциональная зона имеет свое назначение и в границах данной функциональной зоны может быть использована на перспективу строго в рамках данной функции. Объекты, не соответствующие функции зоны, не предусматриваются к размещению независимо от форм собственности.
Границы функциональных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной основной или сопутствующей ей функции.
Постановление вводится в действие с 25 сентября 2026 года.
Город Қонаев расположен на западном побережье Капшагайского водохранилища и обладает значительными территориальными ресурсами, туристическим, транспортным, энергетическим и промышленным потенциалом.
Қонаев будет выполнять функции мультимодального транспортного узла, уже в настоящий период обеспечивая транспортно-логистические и экономические связи города с районами Алматинской области, регионами Центрального и Восточного Казахстана, а также Россией и Китаем.