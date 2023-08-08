Как будут признавать документы об окончании иностранных школ и колледжей в Казахстане

Министр просвещения подписал приказ от 28 июля 2023 года "Об утверждении Правил признания документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании", сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, признанию подлежат документы о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании физических лиц, получивших образование в других государствах и в международных или иностранных учебных заведениях в том числе их филиалах, а также в научных центрах и лабораториях.

Признание документов об образовании осуществляется путем установления подлинности документа об образовании, установления наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи, проведения экспертной оценки при необходимости.

Признание документов об образовании осуществляется по отношению к гражданину Министерством просвещения через РГП "Национальный центр развития высшего образования" (услугодатель).

Для признания документов об образовании необходимо направить заявление с приложением документов через веб-портал "электронного правительства" либо через Государственную корпорацию.

При поступлении полного пакета документов на признание легализованных или апостилированных документов об образовании через портал либо Государственную корпорацию:

сотрудник канцелярии услугодателя в день поступления регистрирует заявление и перенаправляет его курирующему заместителю руководителя, который определяет ответственного сотрудника в течение 1 рабочего дня;

ответственный сотрудник услугодателя в течение 8 рабочих дней проводит процедуру признания документов об образовании в соответствии с международными договорами (соглашениями) по вопросам признания документов об образовании, имеющими юридическую силу на территории Казахстана.

При поступлении документов о религиозном образовании ответственный сотрудник услугодателя привлекает специалистов соответствующей отрасли.

При отсутствии международных договоров проводит процедуру признания путем экспертной оценки документа об образовании на соответствие требованиям законодательства РК, при необходимости привлекает специалистов соответствующих отраслей;

на основании признания/экспертной оценки ответственного сотрудника услугодателя в течение 2 рабочих дней издается приказ о признании документа об образовании, либо дается мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги;

на основании приказа о признании документа об образовании в течение 2 рабочих дней оформляется удостоверение о признании документа об образовании.

Если для процедуры признания представлены не легализованные или не апостилированные документы, то ответственный сотрудник услугодателя направляет официальный запрос в зарубежную организацию образования, научный центр или лабораторию с целью получения подтверждения факта выдачи документа об образовании и наличия у организации образования, выдавшей документ об образовании, права на осуществление образовательной деятельности.

При этом если организация образования, научный центр или лаборатория, выдавшая документ об образовании, в течение 20 рабочих дней не представит ответ на официальный запрос услугодателя (электронной почтой либо официально), ответственный сотрудник услугодателя в течение 2 рабочих дней оформляет мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Кому не нужна процедура признания документов об образовании

Процедуру признания документов об образовании не проходят обладатели документов об образовании организаций образования стран, подписавших следующие международные договоры (соглашения), освобождающие от признания:

Соглашение Содружества Независимых Государств "О сотрудничестве в области образования" от 15 мая 1992 года.

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Документы об образовании стран, подписавших международные договорв о взаимном признании, признаются в следующем порядке:

установление подлинности документа об образовании, если документ об образовании не легализован или не апостилирован;

установление наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи.

Признание документов об образовании стран, подписавших международные договоры (соглашения) о взаимном признании осуществляется на основании выдачи услугодателем удостоверения.

Порядок признания документов об образовании

При отсутствии международных договоров (соглашений) о взаимном признании документы об образовании признаются с проведением экспертной оценки в следующем порядке:

установление подлинности документа об образовании, если документ об образовании не легализован или не апостилирован;

установление наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи;

оценка уровня образования и (или) квалификации;

оценка периодов обучения;

оценка сроков и формы обучения;

определение равноценности академических и (или) профессиональных прав, предоставляемых обладателю документа об образовании в государстве, в котором выдан этот документ, правам, которые предоставляются соответствующим документам об образовании установленного образца в Республике Казахстан;

определение наличия дополнительного образования (при выявлении различий в уровне образования, периодах обучения, сроках и форме обучения);

определение наличия практических навыков и опыта работы по специальности или образовательной программе (при выявлении различий в уровне образования, периодах обучения, сроках и форме обучения).

При проведении экспертной оценки и выявления различий в уровне образования, периодах обучения, сроках и форме обучения признание документа об образовании проводится с учетом документов, подтверждающих обучение и получение дополнительного образования, наличие практических навыков и опыта работы по заявленной специальности или образовательной программе свыше 5 лет.

Если в документе об образовании, выданном зарубежной организацией образования, научным центром или лабораториями указываются квалификации, отсутствующие в классификаторах направлений подготовки кадров или квалификации, специальности по уровням образования Республики Казахстан, установление соответствия содержания образования проводится по родственному направлению подготовки кадров или квалификации, специальности.

Удостоверение о признании, мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги выдается через Государственную корпорацию лично услугополучателю или третьему лицу по нотариальной удостоверенной доверенности либо направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или уполномоченного лица услугодателя.

Также правилами определен порядок выдачи дубликата удостоверения о признании документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании и процедура обжалования решений услугодателя.

Правила вводятся в действие 18 августа 2023 года.