Объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях и ЧП расширили в Казахстане

Министерство здравоохранения приказом от 31 июля 2023 года утвердило "Порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения", сообщает Zakon.kz.

Медицинская помощь населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения предоставляется в зависимости от классификации чрезвычайной ситуации, а также характера и масштабов их медико-санитарных последствий.

Так, при объектовых чрезвычайных ситуациях оказание медицинской помощи пострадавшим осуществляется организациями здравоохранения.

При возникновении местных, региональных и глобальных чрезвычайных ситуаций, а также введении режима чрезвычайного положения вводятся в действие силы и средства медицинской службы гражданской защиты.

Порядок предоставления медицинской помощи

Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения предоставляется методом этапного лечения пораженных в соответствии с характером поражения, степенью тяжести в сочетании с медицинской эвакуацией по назначению.

На первом этапе непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации и (или) на ее границах, на территории, где введен режим чрезвычайного положения, экстренная медицинская помощь оказывается силами службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и медицинской службы гражданской защиты, а также территориальных медицинских организаций, сохранивших свою работоспособность.

На втором этапе медицинская помощь оказывается в организациях здравоохранения, находящихся за пределами зоны чрезвычайной ситуации, территории, где введен режим чрезвычайного положения.

Для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения привлекают и используют персонал и материально-технические средства организаций здравоохранения, юридических и физических лиц, занимающихся медицинской и фармацевтической деятельностью, а также транспортных организаций.

Для проведения мероприятий экстренной медицинской помощи в организациях здравоохранения заблаговременно создают и содержат медицинские формирования гражданской защиты.

Прием пораженных из зоны чрезвычайной ситуации либо введения ЧП, дальнейшее оказание медицинской помощи, лечение и медицинскую реабилитацию осуществляют организации здравоохранения.

Виды и объем медицинской помощи

Медицинская помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения в зависимости от места ее оказания, квалификации лиц, ее оказывающих, и оснащенности медицинским оборудованием предоставляется в виде доврачебной, скорой, специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации.

Непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации и (или) на ее границах, на территории, где введен режим чрезвычайного положения, оказываются следующие виды медицинской помощи:

доврачебная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая средними медицинскими работниками самостоятельно или в составе мультидисциплинарной команды, включающая в себя пропаганду здоровья, оценку состояния пациента, постановку доврачебного диагноза, назначение плана доврачебных вмешательств, исполнение доврачебных манипуляций и процедур и уход за больными, лицами с инвалидностью и умирающими людьми;

– медицинская помощь, оказываемая средними медицинскими работниками самостоятельно или в составе мультидисциплинарной команды, включающая в себя пропаганду здоровья, оценку состояния пациента, постановку доврачебного диагноза, назначение плана доврачебных вмешательств, исполнение доврачебных манипуляций и процедур и уход за больными, лицами с инвалидностью и умирающими людьми; скорая медицинская помощь – система организации медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни, а также для предотвращения существенного вреда здоровью на месте происшествия и (или) в пути следования в медицинскую организацию;

– система организации медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни, а также для предотвращения существенного вреда здоровью на месте происшествия и (или) в пути следования в медицинскую организацию; специализированная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая профильными специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе с использованием средств дистанционных медицинских услуг;

– медицинская помощь, оказываемая профильными специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе с использованием средств дистанционных медицинских услуг; медицинская реабилитация – комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, частичное или полное восстановление нарушенных и (или) утраченных функций организма пациента.

Нововведением (по сравнению с ранее действовавшим порядком оказания медицинской помощи населению при ЧС, который утверждало правительство) является оказание медицинской помощи в виде медицинской реабилитации. В прежнем документе были предусмотрены только 3 вида медицинской помощи – доврачебная, скорая и специализированная.

Объем медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения в зависимости от складывающейся медико-санитарной и кризисной обстановки в зоне чрезвычайной ситуации, на территории, где введен режим чрезвычайного положения, в рамках установленных видов медицинской помощи определяется по медицинским показаниям на основе профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, обладающих наибольшей доказанной эффективностью.

Приказ вводится в действие 18 августа 2023 года.