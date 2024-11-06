Какие виды высокотехнологичной медицинской помощи получат казахстанцы
Фото: freepik
Министр здравоохранения приказом от 1 ноября 2024 года утвердила в новой редакции Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
Перечень включает в себя:
Виды высокотехнологичной медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) при экстренной госпитализации:
- Имплантация бивентрикулярного электрокардиостимулятора без упоминания дефибриллятора системы в целом (CRT-P)
- Экстракорпоральная мембранная оксигенация
- Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов, не классифицируемое в других рубриках
- Открытая и другая замена митрального клапана тканевым трансплантантом
- Открытая и другая замена аортального клапана тканевым трансплантантом
- Полное восстановление аномального соединения легочных вен
- Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора
- Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы
- Аннулопластика
- Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами
- Эндоваскулярная (тотальная) эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи
- Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии
- Имплантация или замена электрода (электродов) интракраниального нейростимулятора
- Операции с применением рамочной стереотаксической системы
- Имплантация нейростимулятора головного мозга с применением стереотаксической системы
- Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, боковой поперечный доступ протезирование диска
- Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами
- Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с фиксацией внутренними транспедикулярными системами и кейджами
- Ревизия замены тазобедренного сустава, неуточненная
- Ревизия замены коленного сустава, неуточненная
- Трансплантация печени от посмертного донора
- Трансплантация почки от посмертного донора
- Другая трансплантация печени
- Аллотрансплантация кожи
- Радикальная субтотальная панкреатэктомия
Виды высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) при плановой госпитализации
- Радио-йод терапия заболеваний щитовидной железы
- Радиохирургический метод лечения заболеваний центральной нервной системы с применением аппарата Гамма-нож
- Высокодозная брахитерапия рака предстательной железы
- Интерстициальная лучевая терапия (брахитерапия) локализованного рака предстательной железы
- Дистанционная лучевая терапия с использованием фотонов на линейном ускорителе
- Высокодозная брахитерапия при раке женских половых органов
- Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (HIPEC)
- Электрохимиотерапия
Виды высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОСМС при плановой госпитализации
- Имплантация бивентрикулярного электрокардиостимулятора без упоминания дефибриллятора системы в целом (CRT-P)
- Имплантация бивентрикулярного дефибриллятора, системы в целом (CRT-D)
- Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии
- Забор органа и/или ткани от кадавра для трансплантации
- Лобэктомия головного мозга при эпилепсии
- Имплантация или замена электрода (электродов) интракраниального нейростимулятора
- Операции с применением рамочной стереотаксической системы
- Имплантация нейростимулятора головного мозга с применением стереотаксической системы
- Имплантация или замена электрода (электродов) спинального нейростимулятора
- Имплантация электромагнитного слухового аппарата
- Трансплантация легких
- Комбинированная трансплантация комплекса «сердце - легкое»
- Эндоваскулярная замена аортального клапана
- Открытая вальвулопластика аортального клапана без замены
- Открытая вальвулопластика митрального клапана без замены
- Баллонная вальвулопластика стеноза митрального отверстия
- Отрытая вальвулопластика трехстворчатого клапана без замены
- Открытая и другая замена аортального клапана тканевым трансплантантом
- Открытая и другая замена митрального клапана тканевым трансплантантом
- Аннулопластика
- Устранение дефекта межжелудочковой перегородки путем протезирования, закрытым методом
- Полное восстановление аномального соединения легочных вен
- Полное восстановление артериального ствола
- Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов, не классифицируемое в других рубриках
- Межпредсердная транспозиция венозного оттока
- Протезирование клапанов сердца с использованием интраоперационной радиочастотной аблации
- Клипирование митрального отверстия
- Аортокоронарное шунтирование с использованием интраоперационной радиочастотной аблации
- Двойное внутреннее маммарно-коронарное шунтирование
- Иссечение аневризмы сердца
- Парциальная вентрикулэктомия
- Иссечение, деструкция или удаление левого ушка предсердия
- Трансплантация сердца
- Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы
- Замена трансвенозного атриального и/или вентрикулярного электрода (электродов)
- Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора
- Замена автоматического кардиовертера/дефибриллятора, системы в целом
- Имплантация только генератора импульсов автоматического кардиовертера/дефибриллятора
- Эндартериоэктомия других артерий головы и шеи
- Резекция аорты с анастомозом
- Коррекция перерыва дуги аорты
- Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование
- Пластика аорто-легочного окна
- Экстракорпоральная мембранная оксигенация
- Эндоваскулярная (тотальная) эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи
- Эндоваскулярная имплантация протеза в грудную аорту
- Стентирование коарктации аорты
- Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток костного мозга
- Трансплантация аутологичных гемопоэтических стволовых клеток без очистки
- Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток без очистки
- Трансплантация пуповинных стволовых клеток
- Трансплантация фетальных стволовых клеток
- Трансплантация печени от посмертного донора
- Другая трансплантация печени
- Радикальная субтотальная панкреатэктомия
- Трансплантация поджелудочной железы, неуточненная
- Радикальная нефрэктомия с тромбэктомией
- Трансплантация почки от посмертного донора
- Уретероцистонеостомия по модифицированному методу политано-летбеттера с дополнительным антирефлюксным механизмом по Блохину
- Микрохирургическая инвагинационная вазоэпидидимостомия при обструктивной азооспермии
- Классическое экстракорпоральное оплодотворение, длинный протокол
- Классическое экстракорпоральное оплодотворение, короткий протокол
- Экстракорпоральное оплодотворение с проведением икси (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку), длинный протокол
- Экстракорпоральное оплодотворение с проведением икси (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку), короткий протокол
- Применение внешнего фиксирующего устройства на кости таза, требующих этапной коррекции
- Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с фиксацией внутренними транспедикулярными системами и кейджами
- Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами
- Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами
- Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, боковой поперечный доступ протезирование диска
- Ревизия замены тазобедренного сустава, неуточненная
- Ревизия замены коленного сустава, неуточненная
- Замена сустава и/или кости при опухоли костей
- Аллотрансплантация кожи
- Заготовка стволовых гематопоэтических клеток крови
- Радио-йод терапия заболеваний щитовидной железы
Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript