Какие виды высокотехнологичной медицинской помощи получат казахстанцы

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Министр здравоохранения приказом от 1 ноября 2024 года утвердила в новой редакции Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает в себя: Виды высокотехнологичной медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) при экстренной госпитализации: Имплантация бивентрикулярного электрокардиостимулятора без упоминания дефибриллятора системы в целом (CRT-P)

Экстракорпоральная мембранная оксигенация

Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов, не классифицируемое в других рубриках

Открытая и другая замена митрального клапана тканевым трансплантантом

Открытая и другая замена аортального клапана тканевым трансплантантом

Полное восстановление аномального соединения легочных вен

Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора

Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы

Аннулопластика

Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами

Эндоваскулярная (тотальная) эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи

Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии

Имплантация или замена электрода (электродов) интракраниального нейростимулятора

Операции с применением рамочной стереотаксической системы

Имплантация нейростимулятора головного мозга с применением стереотаксической системы

Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, боковой поперечный доступ протезирование диска

Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами

Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с фиксацией внутренними транспедикулярными системами и кейджами

Ревизия замены тазобедренного сустава, неуточненная

Ревизия замены коленного сустава, неуточненная

Трансплантация печени от посмертного донора

Трансплантация почки от посмертного донора

Другая трансплантация печени

Аллотрансплантация кожи

Радикальная субтотальная панкреатэктомия Виды высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) при плановой госпитализации Радио-йод терапия заболеваний щитовидной железы

Радиохирургический метод лечения заболеваний центральной нервной системы с применением аппарата Гамма-нож

Высокодозная брахитерапия рака предстательной железы

Интерстициальная лучевая терапия (брахитерапия) локализованного рака предстательной железы

Дистанционная лучевая терапия с использованием фотонов на линейном ускорителе

Высокодозная брахитерапия при раке женских половых органов

Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (HIPEC)

Электрохимиотерапия Виды высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОСМС при плановой госпитализации Имплантация бивентрикулярного электрокардиостимулятора без упоминания дефибриллятора системы в целом (CRT-P)

Имплантация бивентрикулярного дефибриллятора, системы в целом (CRT-D)

Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии

Забор органа и/или ткани от кадавра для трансплантации

Лобэктомия головного мозга при эпилепсии

Имплантация или замена электрода (электродов) интракраниального нейростимулятора

Операции с применением рамочной стереотаксической системы

Имплантация нейростимулятора головного мозга с применением стереотаксической системы

Имплантация или замена электрода (электродов) спинального нейростимулятора

Имплантация электромагнитного слухового аппарата

Трансплантация легких

Комбинированная трансплантация комплекса «сердце - легкое»

Эндоваскулярная замена аортального клапана

Открытая вальвулопластика аортального клапана без замены

Открытая вальвулопластика митрального клапана без замены

Баллонная вальвулопластика стеноза митрального отверстия

Отрытая вальвулопластика трехстворчатого клапана без замены

Открытая и другая замена аортального клапана тканевым трансплантантом

Открытая и другая замена митрального клапана тканевым трансплантантом

Аннулопластика

Устранение дефекта межжелудочковой перегородки путем протезирования, закрытым методом

Полное восстановление аномального соединения легочных вен

Полное восстановление артериального ствола

Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов, не классифицируемое в других рубриках

Межпредсердная транспозиция венозного оттока

Протезирование клапанов сердца с использованием интраоперационной радиочастотной аблации

Клипирование митрального отверстия

Аортокоронарное шунтирование с использованием интраоперационной радиочастотной аблации

Двойное внутреннее маммарно-коронарное шунтирование

Иссечение аневризмы сердца

Парциальная вентрикулэктомия

Иссечение, деструкция или удаление левого ушка предсердия

Трансплантация сердца

Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы

Замена трансвенозного атриального и/или вентрикулярного электрода (электродов)

Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора

Замена автоматического кардиовертера/дефибриллятора, системы в целом

Имплантация только генератора импульсов автоматического кардиовертера/дефибриллятора

Эндартериоэктомия других артерий головы и шеи

Резекция аорты с анастомозом

Коррекция перерыва дуги аорты

Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование

Пластика аорто-легочного окна

Экстракорпоральная мембранная оксигенация

Эндоваскулярная (тотальная) эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи

Эндоваскулярная имплантация протеза в грудную аорту

Стентирование коарктации аорты

Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток костного мозга

Трансплантация аутологичных гемопоэтических стволовых клеток без очистки

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток без очистки

Трансплантация пуповинных стволовых клеток

Трансплантация фетальных стволовых клеток

Трансплантация печени от посмертного донора

Другая трансплантация печени

Радикальная субтотальная панкреатэктомия

Трансплантация поджелудочной железы, неуточненная

Радикальная нефрэктомия с тромбэктомией

Трансплантация почки от посмертного донора

Уретероцистонеостомия по модифицированному методу политано-летбеттера с дополнительным антирефлюксным механизмом по Блохину

Микрохирургическая инвагинационная вазоэпидидимостомия при обструктивной азооспермии

Классическое экстракорпоральное оплодотворение, длинный протокол

Классическое экстракорпоральное оплодотворение, короткий протокол

Экстракорпоральное оплодотворение с проведением икси (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку), длинный протокол

Экстракорпоральное оплодотворение с проведением икси (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку), короткий протокол

Применение внешнего фиксирующего устройства на кости таза, требующих этапной коррекции

Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с фиксацией внутренними транспедикулярными системами и кейджами

Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами

Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией эндокорректорами

Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, боковой поперечный доступ протезирование диска

Ревизия замены тазобедренного сустава, неуточненная

Ревизия замены коленного сустава, неуточненная

Замена сустава и/или кости при опухоли костей

Аллотрансплантация кожи

Заготовка стволовых гематопоэтических клеток крови

Радио-йод терапия заболеваний щитовидной железы Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года. Читайте также Мажилис одобрил законопроект по вопросам образования и защиты прав ребенка Правила учета иностранных печатных изданий утвердили в Казахстане Какие информационно-коммуникационные услуги предоставит электронное правительство госорганам

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