Банковские гарантии при госзакупках будут взаимно признавать в странах ЕАЭС

Министерство финансов разработало проект постановления правительства о проекте указа президента "О подписании Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 марта 2023 года принят проект Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

В связи с этим разработан проект указа президента "О подписании Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок".

Документ будет внесен на рассмотрение главе государства. В случае его подписания Токаевым Казахстан одобрит Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

Рассказываем, о чем идет речь в Соглашении.

Предметом Cоглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными на территории государства-члена принципала, для целей государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых бенефициаром другого государства-члена.

При этом под бенефициаром понимают заказчика, в пользу которого выдана банковская гарантия, а принципалом является потенциальный поставщик или поставщик, которому предоставлена банковская гарантия.

Действие Соглашения не распространяется на:

государственные (муниципальные) закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств-членов составляют государственную тайну (государственные секреты);

закупки, осуществляемые национальными (центральными) банками государств-членов.

Требования к гаранту

Гарант, зарегистрированный на территории государства-члена принципала, должен являться банком согласно законодательству этого государства-члена и соответствовать следующим требованиям:

отсутствие примененных к гаранту мер по предупреждению его экономической несостоятельности (банкротства) и улучшению финансового состояния (финансовому оздоровлению) в течение 6 последних месяцев;

наличие кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством государства-члена бенефициара, требование к уровню которого предусмотрено законодательством государства-члена бенефициара, либо соответствие критериям, утвержденным Советом Евразийской экономической комиссии.

Гарант, зарегистрированный на территории государства-члена принципала в целях выдачи банковской гарантии для участия в государственных (муниципальных) закупках бенефициара другого государства-члена, должен быть включен в перечень гарантов государства-члена бенефициара, если это предусмотрено законодательством государства-члена бенефициара.

Включение в перечень гарантов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства-члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок, на основании информации, полученной уполномоченным органом государства-члена бенефициара от уполномоченного органа государства-члена принципала.

Гарант исключается из перечня гарантов на основании информации уполномоченного органа государства-члена принципала в следующих случаях:

несоответствие гаранта требованиям настоящего Соглашения;

подача письменного заявления гаранта об исключении из перечня гарантов.

Исключение гаранта из перечня гарантов не прекращает действия выданных им и принятых бенефициаром банковских гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по таким банковским гарантиям.

Форма банковской гарантии

Форма и содержание банковской гарантии должны соответствовать требованиям законодательства государства-члена бенефициара. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий в порядке, установленном законодательством государства-члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок (если таким законодательством предусмотрено формирование указанного реестра).

К отношениям, связанным с представлением бенефициаром гаранту требования по банковской гарантии, с его рассмотрением гарантом, применяется законодательство государства-члена бенефициара.

Разрешение споров и прочие вопросы

Споры и разногласия между бенефициаром и гарантом, а также между бенефициаром и принципалом рассматриваются в судебном порядке по месту регистрации бенефициара в соответствии с законодательством государства-члена бенефициара.

Государства-члены самостоятельно несут расходы, связанные в том числе с созданием, и (или) ведением, и (или) модернизацией перечня гарантов и реестра банковских гарантий, при реализации государствами-членами Соглашения.

Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

В случае одобрения проекта на его подписание от имени Казахстана уполномочат заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Серика Жумангарина.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 августа 2023 года.