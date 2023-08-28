Токаев подписал указ о признании банковских гарантий при госзакупках в странах ЕАЭС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 24 августа 2023 года "О подписании Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", - говорится в документе.

Cоглашение предусматривает обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными на территории государства-члена принципала, для целей государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых бенефициаром другого государства-члена.

При этом под бенефициаром понимают заказчика, в пользу которого выдана банковская гарантия, а принципалом является потенциальный поставщик или поставщик, которому предоставлена банковская гарантия.



Действие соглашения не распространяется на:

государственные (муниципальные) закупки, сведения о которых в соответствии с законодательством государств-членов составляют государственную тайну (государственные секреты);

закупки, осуществляемые национальными (центральными) банками государств-членов.

Требования к гаранту

Гарант, зарегистрированный на территории государства-члена принципала, должен являться банком согласно законодательству этого государства-члена и соответствовать следующим требованиям:

отсутствие примененных к гаранту мер по предупреждению его экономической несостоятельности (банкротства) и улучшению финансового состояния (финансовому оздоровлению) в течение 6 последних месяцев;

наличие кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством государства-члена бенефициара, требование к уровню которого предусмотрено законодательством государства-члена бенефициара, либо соответствие критериям, утвержденным Советом Евразийской экономической комиссии.

Как следует из документа, гарант, зарегистрированный на территории государства-члена принципала для выдачи банковской гарантии для участия в государственных (муниципальных) закупках бенефициара другого государства-члена, должен быть включен в перечень гарантов государства-члена бенефициара, если это предусмотрено законодательством государства-члена бенефициара.

При этом гарант исключается из перечня гарантов на основании информации уполномоченного органа государства-члена принципала в следующих случаях:



несоответствие гаранта требованиям настоящего Соглашения;

подача письменного заявления гаранта об исключении из перечня гарантов.

Указывается, что исключение гаранта из перечня гарантов не прекращает действия выданных им и принятых бенефициаром банковских гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по таким банковским гарантиям.

Форма банковской гарантии

Форма и содержание банковской гарантии должны соответствовать требованиям законодательства государства-члена бенефициара. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий в порядке, установленном законодательством государства-члена бенефициара в сфере государственных (муниципальных) закупок (если таким законодательством предусмотрено формирование указанного реестра).

К отношениям, связанным с представлением бенефициаром гаранту требования по банковской гарантии, с его рассмотрением гарантом, применяется законодательство государства-члена бенефициара.

Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами необходимых внутригосударственных процедур.

Указ вводится в действие со дня подписания.



