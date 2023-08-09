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Законодательство РК

Ряд объектов можно строить без технико-экономического обоснования в Казахстане

Для ряда объектов строительства не требуется разработка технико-экономического обоснования Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 7 августа 2023 года внесло поправки в "Перечень бюджетных инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования", сообщает Zakon.kz.

Перечень дополнен новыми объектами:

  • Проекты, предусматривающие строительство объектов по решению (поручению) Президента РК.
  • Проекты, предусматривающие строительство (реконструкцию) объектов промышленного, производственного и гражданского назначения, с нормативной продолжительностью строительства менее 36 месяцев, в том числе:
  1. социально-культурного, общественного и административного назначения, жилья, а также обеспечение инженерной инфраструктуры;
  2. Вооруженных Сил, органов прокуратуры, гражданской обороны, специальных государственных органов, других войск и воинских формирований РК, правоохранительной и уголовно-исполнительной системы, а также по защите прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, судебно-медицинской экспертизы, пожарной, фитосанитарной, ветеринарной и иной безопасности;
  3. существующих участков автомобильных дорог общего пользования, взлетно-посадочных полос, подъездных автомобильных дорог действующих аэродромов, аэровокзалов и объектов аэронавигации;
  4. подъездных дорог к особо охраняемым природным территориям;
  5. в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  6. промышленного и производственного назначения;
  7. коммунального хозяйства;
  8. здравоохранения.

Помимо этого в перечень проектов входят:

  • Проекты, предусматривающие строительство объектов по типовым проектам, типовым проектным решениям, проектам повторного применения и технически несложных объектов.
  • Проекты, предусматривающие строительство объектов социально-культурного, общественного и административного назначения, а также обеспечение инфраструктуры.
  • Проекты, предусматривающие строительство объектов Вооруженных Сил, органов Прокуратуры, Гражданской обороны, специальных государственных органов, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, правоохранительной и уголовно-исполнительной системы, а также по защите прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, судебно-медицинской экспертизы, пожарной, фитосанитарной, ветеринарной и иной безопасности.
  • Проекты, предусматривающие строительство и реконструкцию существующих участков автомобильных дорог общего пользования, взлетно-посадочных полос, подъездных автомобильных дорог действующих аэродромов, аэровокзалов и объектов аэронавигации.
  • Проекты, предусматривающие усиление сейсмичности зданий и сооружений.
  • Проекты, предусматривающие строительство объектов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
    С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Постановление введено в действие 8 августа 2023 года.

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Элина Черногрицкая
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