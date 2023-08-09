Ряд объектов можно строить без технико-экономического обоснования в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 7 августа 2023 года внесло поправки в "Перечень бюджетных инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования", сообщает Zakon.kz.
Перечень дополнен новыми объектами:
- Проекты, предусматривающие строительство объектов по решению (поручению) Президента РК.
- Проекты, предусматривающие строительство (реконструкцию) объектов промышленного, производственного и гражданского назначения, с нормативной продолжительностью строительства менее 36 месяцев, в том числе:
- социально-культурного, общественного и административного назначения, жилья, а также обеспечение инженерной инфраструктуры;
- Вооруженных Сил, органов прокуратуры, гражданской обороны, специальных государственных органов, других войск и воинских формирований РК, правоохранительной и уголовно-исполнительной системы, а также по защите прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, судебно-медицинской экспертизы, пожарной, фитосанитарной, ветеринарной и иной безопасности;
- существующих участков автомобильных дорог общего пользования, взлетно-посадочных полос, подъездных автомобильных дорог действующих аэродромов, аэровокзалов и объектов аэронавигации;
- подъездных дорог к особо охраняемым природным территориям;
- в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- промышленного и производственного назначения;
- коммунального хозяйства;
- здравоохранения.
Помимо этого в перечень проектов входят:
- Проекты, предусматривающие строительство объектов по типовым проектам, типовым проектным решениям, проектам повторного применения и технически несложных объектов.
- Проекты, предусматривающие строительство объектов социально-культурного, общественного и административного назначения, а также обеспечение инфраструктуры.
- Проекты, предусматривающие строительство объектов Вооруженных Сил, органов Прокуратуры, Гражданской обороны, специальных государственных органов, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, правоохранительной и уголовно-исполнительной системы, а также по защите прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, судебно-медицинской экспертизы, пожарной, фитосанитарной, ветеринарной и иной безопасности.
- Проекты, предусматривающие строительство и реконструкцию существующих участков автомобильных дорог общего пользования, взлетно-посадочных полос, подъездных автомобильных дорог действующих аэродромов, аэровокзалов и объектов аэронавигации.
- Проекты, предусматривающие усиление сейсмичности зданий и сооружений.
- Проекты, предусматривающие строительство объектов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Постановление введено в действие 8 августа 2023 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript