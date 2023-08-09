Ряд объектов можно строить без технико-экономического обоснования в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Правительство постановлением от 7 августа 2023 года внесло поправки в "Перечень бюджетных инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования", сообщает Zakon.kz.

Перечень дополнен новыми объектами: Проекты, предусматривающие строительство объектов по решению (поручению) Президента РК.

Проекты, предусматривающие строительство (реконструкцию) объектов промышленного, производственного и гражданского назначения, с нормативной продолжительностью строительства менее 36 месяцев, в том числе: социально-культурного, общественного и административного назначения, жилья, а также обеспечение инженерной инфраструктуры; Вооруженных Сил, органов прокуратуры, гражданской обороны, специальных государственных органов, других войск и воинских формирований РК, правоохранительной и уголовно-исполнительной системы, а также по защите прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, судебно-медицинской экспертизы, пожарной, фитосанитарной, ветеринарной и иной безопасности; существующих участков автомобильных дорог общего пользования, взлетно-посадочных полос, подъездных автомобильных дорог действующих аэродромов, аэровокзалов и объектов аэронавигации; подъездных дорог к особо охраняемым природным территориям; в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; промышленного и производственного назначения; коммунального хозяйства; здравоохранения. Помимо этого в перечень проектов входят: Проекты, предусматривающие строительство объектов по типовым проектам, типовым проектным решениям , проектам повторного применения и технически несложных объектов.

, проектам повторного применения и технически несложных объектов. Проекты, предусматривающие строительство объектов социально-культурного, общественного и административного назначения, а также обеспечение инфраструктуры.

Проекты, предусматривающие строительство объектов Вооруженных Сил, органов Прокуратуры, Гражданской обороны, специальных государственных органов, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, правоохранительной и уголовно-исполнительной системы, а также по защите прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, судебно-медицинской экспертизы, пожарной, фитосанитарной, ветеринарной и иной безопасности.

Проекты, предусматривающие строительство и реконструкцию существующих участков автомобильных дорог общего пользования, взлетно-посадочных полос, подъездных автомобильных дорог действующих аэродромов, аэровокзалов и объектов аэронавигации.

Проекты, предусматривающие усиление сейсмичности зданий и сооружений.

Проекты, предусматривающие строительство объектов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Постановление введено в действие 8 августа 2023 года. Материал по теме В Казахстане утвердили техрегламент по безопасности зданий и стройматериалов Читайте также Правила выдачи свидетельства на возвращение обновили в Казахстане Банковские гарантии при госзакупках будут взаимно признавать в странах ЕАЭС Объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях и ЧП расширили в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: