Правила вывода из эксплуатации ядерных и радиационных установок утвердили в Казахстане
Согласно правилам, вывод установки из эксплуатации – документально оформляемая деятельность по прекращению эксплуатации ядерной или радиационной, или электрофизической установки и ее исключению из-под государственного контроля с обеспечением конечного состояния установки и площадки ее размещения, соответствующего требованиям по безопасности.
Под радиационной установкой понимается специальная, не являющаяся ядерной установка, включая относящиеся к ней помещения, сооружения и оборудование, на которой осуществляется обращение с ядерными материалами и (или) радиоактивными веществами.
В свою очередь, ядерная установка – установка, включающая помещения, сооружения и оборудование, на которой осуществляется один или несколько из перечисленных видов деятельности: производство, переработка, использование, транспортировка, хранение, захоронение ядерного материала, за исключением установок для добычи и (или) переработки природного урана или тория.
Предварительный план вывода установки из эксплуатации
Эксплуатирующая организация на стадии проектирования ядерной установки разрабатывает предварительный план вывода из эксплуатации ядерной установки энергии. Его представляют в составе обосновывающих документов с заявкой на получение лицензии для сооружения и эксплуатации новой ядерной установки. В предварительном плане должно быть отражено финансирование работ по выводу из эксплуатации.
Предварительный план основывают на трех стратегиях вывода из эксплуатации:
- передача всех ядерных материалов и источников ионизирующего излучения с площадки и дезактивация (немедленный демонтаж);
- безопасное длительное хранение и последующая дезактивация и демонтаж (отложенный демонтаж);
- герметизация установки с последующим ограничением доступа на площадку (захоронение на месте).
При выборе варианта стратегии следует учесть:
- характеристики ядерной установки;
- результаты оценки радиологического и нерадиологического рисков;
- результаты прогнозной оценки состояния зданий, конструкций в случае отложенного демонтажа;
- количество накапливаемых радиоактивных отходов и имеющиеся возможности по их переработке, хранению и захоронению;
- достаточность планируемых или имеющихся финансовых ресурсов для безопасного осуществления выбранного метода вывода из эксплуатации;
- наличие персонала, в частности персонала, эксплуатировавшего установку, апробированных методов, технологий и оборудования;
- опыт аналогичных предыдущих проектов вывода из эксплуатации;
- возможное воздействие на окружающую природную среду;
- социально-экономические условия;
- санитарно-гигиенические требования;
- планы дальнейшего развития и использования ядерной установки и зоны, примыкающей к ее площадке.
Предварительный план содержит описание этапов вывода из эксплуатации ядерной установки, методов демонтажа основных конструкций, оценки стоимости и сроков выполнения работ, необходимых ресурсов, меры по обеспечению ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, основные нормы и характеристики площадки размещения ядерной установки после вывода ее из эксплуатации.
В процессе эксплуатации ядерной установки предварительный план не реже одного раза в 10 лет подлежит пересмотру и обновлению.
Окончательный план вывода из эксплуатации
При принятии решения о выводе из эксплуатации ядерной и радиационной установки, эксплуатирующая организация составляет окончательный план вывода из эксплуатации с учетом имеющихся на это время технологий, методик, экономических показателей, требований законодательства РК в области использования атомной энергии. Окончательный план вывода из эксплуатации является основой для проектирования и проведения работ по выводу ядерной установки из эксплуатации.
Окончательный план по выводу из эксплуатации установки разрабатывают не позднее чем:
- для 1 категории по потенциальной радиационной опасности – за 5 лет до назначенного срока окончания эксплуатации;
- для 2 категории по потенциальной радиационной опасности – за 3 года до назначенного срока окончания эксплуатации;
- для 3 категории по потенциальной радиационной опасности – за 1 год до назначенного срока окончания эксплуатации.
Срок реализации окончательного плана не превышает 60 лет со дня принятия решения об окончательной остановке ядерной установки.
Внесение поправок или уточнений в окончательный план в ходе осуществления вывода из эксплуатации согласуется с уполномоченным органом.
Для установок с энергетическими или исследовательскими реакторами в окончательном плане разрабатывается порядок передачи ядерных материалов, отработавшего топлива и документации по учету и контролю ядерных материалов организации, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности и осуществляющей его дальнейшее долговременное хранение или переработку.
Вывод из эксплуатации установки
Эксплуатирующая организация самостоятельно на любом этапе жизненного цикла принимает решение о прекращении эксплуатации установки. При этом следует уведомить уполномоченный орган о принятом решении, дате начала и сроках осуществления работ по выводу из эксплуатации. Эксплуатирующая организация обеспечивает выполнение работ по плану вывода из эксплуатации в полном объеме.
Решение о досрочном выводе из эксплуатации ядерной установки принимает Правительство по представлению уполномоченного органа в случае нарушения требований безопасной эксплуатации ядерной установки, которое привело или приводит к ядерной и (или) радиационной аварии и обоснованной неспособности эксплуатирующей организации обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию ядерной установки.
Работы по выводу из эксплуатации осуществляются на основании проектной документации и наличия лицензии на соответствующий вид деятельности.
Эксплуатирующая организация обеспечивает документирование всех работ по выводу из эксплуатации и хранение документации. Документация и учетные документы по выводу из эксплуатации содержат:
- инвентарное количество радиоактивных отходов с указанием их происхождения, местонахождения, физических и химических характеристик, записи об их удалении или сбросе с установки;
- планы площадки, инженерные чертежи, технические характеристики и описание технологических процессов;
- данные, полученные в результате осуществления процедур обеспечения и контроля качества, а также эксплуатационной деятельности;
- методы оценки безопасности и воздействия на окружающую среду и результаты оценок безопасности и воздействия на окружающую среду;
- идентификацию упаковки радиоактивных отходов;
- дату закрытия установки на длительное хранение, захоронение.
Завершение вывода из эксплуатации оформляют отчетом и актом о завершении работ и исключении из-под государственного контроля с обеспечением конечного состояния ядерной и радиационной установки и площадки ее размещения, соответствующего требованиям безопасности.
Приказ вводится в действие 20 августа 2023 года.