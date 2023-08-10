Правила вывода из эксплуатации ядерных и радиационных установок утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказом от 2 августа 2023 года утвердил Правила вывода из эксплуатации ядерных и радиационных установок, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, вывод установки из эксплуатации – документально оформляемая деятельность по прекращению эксплуатации ядерной или радиационной, или электрофизической установки и ее исключению из-под государственного контроля с обеспечением конечного состояния установки и площадки ее размещения, соответствующего требованиям по безопасности.

Под радиационной установкой понимается специальная, не являющаяся ядерной установка, включая относящиеся к ней помещения, сооружения и оборудование, на которой осуществляется обращение с ядерными материалами и (или) радиоактивными веществами.

В свою очередь, ядерная установка – установка, включающая помещения, сооружения и оборудование, на которой осуществляется один или несколько из перечисленных видов деятельности: производство, переработка, использование, транспортировка, хранение, захоронение ядерного материала, за исключением установок для добычи и (или) переработки природного урана или тория.

Предварительный план вывода установки из эксплуатации

Эксплуатирующая организация на стадии проектирования ядерной установки разрабатывает предварительный план вывода из эксплуатации ядерной установки энергии. Его представляют в составе обосновывающих документов с заявкой на получение лицензии для сооружения и эксплуатации новой ядерной установки. В предварительном плане должно быть отражено финансирование работ по выводу из эксплуатации.

Предварительный план основывают на трех стратегиях вывода из эксплуатации: передача всех ядерных материалов и источников ионизирующего излучения с площадки и дезактивация (немедленный демонтаж); безопасное длительное хранение и последующая дезактивация и демонтаж (отложенный демонтаж); герметизация установки с последующим ограничением доступа на площадку (захоронение на месте).

При выборе варианта стратегии следует учесть:

характеристики ядерной установки;

результаты оценки радиологического и нерадиологического рисков;

результаты прогнозной оценки состояния зданий, конструкций в случае отложенного демонтажа;

количество накапливаемых радиоактивных отходов и имеющиеся возможности по их переработке, хранению и захоронению;

достаточность планируемых или имеющихся финансовых ресурсов для безопасного осуществления выбранного метода вывода из эксплуатации;

наличие персонала, в частности персонала, эксплуатировавшего установку, апробированных методов, технологий и оборудования;

опыт аналогичных предыдущих проектов вывода из эксплуатации;

возможное воздействие на окружающую природную среду;

социально-экономические условия;

санитарно-гигиенические требования;

планы дальнейшего развития и использования ядерной установки и зоны, примыкающей к ее площадке.

Предварительный план содержит описание этапов вывода из эксплуатации ядерной установки, методов демонтажа основных конструкций, оценки стоимости и сроков выполнения работ, необходимых ресурсов, меры по обеспечению ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, основные нормы и характеристики площадки размещения ядерной установки после вывода ее из эксплуатации.

В процессе эксплуатации ядерной установки предварительный план не реже одного раза в 10 лет подлежит пересмотру и обновлению.

Окончательный план вывода из эксплуатации

При принятии решения о выводе из эксплуатации ядерной и радиационной установки, эксплуатирующая организация составляет окончательный план вывода из эксплуатации с учетом имеющихся на это время технологий, методик, экономических показателей, требований законодательства РК в области использования атомной энергии. Окончательный план вывода из эксплуатации является основой для проектирования и проведения работ по выводу ядерной установки из эксплуатации.

Окончательный план по выводу из эксплуатации установки разрабатывают не позднее чем:

для 1 категории по потенциальной радиационной опасности – за 5 лет до назначенного срока окончания эксплуатации;

для 2 категории по потенциальной радиационной опасности – за 3 года до назначенного срока окончания эксплуатации;

для 3 категории по потенциальной радиационной опасности – за 1 год до назначенного срока окончания эксплуатации.

Срок реализации окончательного плана не превышает 60 лет со дня принятия решения об окончательной остановке ядерной установки.

Внесение поправок или уточнений в окончательный план в ходе осуществления вывода из эксплуатации согласуется с уполномоченным органом.

Для установок с энергетическими или исследовательскими реакторами в окончательном плане разрабатывается порядок передачи ядерных материалов, отработавшего топлива и документации по учету и контролю ядерных материалов организации, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности и осуществляющей его дальнейшее долговременное хранение или переработку.

Вывод из эксплуатации установки

Эксплуатирующая организация самостоятельно на любом этапе жизненного цикла принимает решение о прекращении эксплуатации установки. При этом следует уведомить уполномоченный орган о принятом решении, дате начала и сроках осуществления работ по выводу из эксплуатации. Эксплуатирующая организация обеспечивает выполнение работ по плану вывода из эксплуатации в полном объеме.

Решение о досрочном выводе из эксплуатации ядерной установки принимает Правительство по представлению уполномоченного органа в случае нарушения требований безопасной эксплуатации ядерной установки, которое привело или приводит к ядерной и (или) радиационной аварии и обоснованной неспособности эксплуатирующей организации обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию ядерной установки.

Работы по выводу из эксплуатации осуществляются на основании проектной документации и наличия лицензии на соответствующий вид деятельности.

Эксплуатирующая организация обеспечивает документирование всех работ по выводу из эксплуатации и хранение документации. Документация и учетные документы по выводу из эксплуатации содержат:

инвентарное количество радиоактивных отходов с указанием их происхождения, местонахождения, физических и химических характеристик, записи об их удалении или сбросе с установки;

планы площадки, инженерные чертежи, технические характеристики и описание технологических процессов;

данные, полученные в результате осуществления процедур обеспечения и контроля качества, а также эксплуатационной деятельности;

методы оценки безопасности и воздействия на окружающую среду и результаты оценок безопасности и воздействия на окружающую среду;

идентификацию упаковки радиоактивных отходов;

дату закрытия установки на длительное хранение, захоронение.

Завершение вывода из эксплуатации оформляют отчетом и актом о завершении работ и исключении из-под государственного контроля с обеспечением конечного состояния ядерной и радиационной установки и площадки ее размещения, соответствующего требованиям безопасности.

Приказ вводится в действие 20 августа 2023 года.