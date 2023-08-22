В Казахстане утвердили правила проведения экспертизы ядерной и радиационной безопасности

Приказом Минэнерго от 10 августа 2023 года утверждены Правила проведения экспертизы ядерной безопасности, радиационной безопасности и ядерной физической безопасности, сообщает Zakon.kz.

Экспертиза проводится организациями, аккредитованными в уполномоченном органе в области использования атомной энергии.

Экспертизе подлежат:



проектная документация по выбору площадок размещения и строительству ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;

проектная и эксплуатационная документация ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;

проектная документация на техническую модернизацию ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности;

проектная и эксплуатационная документация по выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности.

При этом оговаривается, что при изменениях в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерных и радиационных установок, касающихся обеспечения ядерной и радиационной безопасности назначается новая экспертиза, которая проводится в течение 3-х месяцев со дня получения аккредитованной организацией проектной и эксплуатационной документации ядерной и радиационной установки.

Эксплуатирующая организация одновременно письменно уведомляет уполномоченный орган и экспертную организацию, проводившую ранее экспертизу о планируемых изменениях с представлением проектной и эксплуатационной документации ядерной и радиационной установки, после чего направляет необходимую документацию на бумажном или электронном носителях.

Руководители аккредитованных организаций, осуществляющих экспертизу:

определяют состав экспертов для проведения экспертизы, при необходимости привлекают отечественных и зарубежных специалистов. При этом в качестве эксперта не могут выступать лица, состоящие в близких родственных или свойственных отношениях с должностными лицами эксплуатирующей организации, а также физические лица, состоящие с эксплуатирующей организацией в трудовых или иных договорных отношениях;

подписывают заключение экспертизы.

Срок проведения экспертизы не превышает 3-х месяцев со дня получения документации.

Аккредитованные организации при проведении экспертизы применяют методики расчетов, относящиеся к обеспечению ядерной безопасности, радиационной или ядерной физической безопасности.



По результатам проведения экспертизы выдается заключение о допустимости и возможности принятия решения по реализации объекта экспертизы.

В случае выдачи отрицательного заключения экспертизы, заявитель устраняет замечания и повторно направляет документацию. Повторная экспертиза проводится аккредитованной организацией в первоначальном (ранее осуществлявшем экспертизу проектной документации) составе.

Срок проведения повторной экспертизы не превышает одного месяца со дня получения аккредитованной организацией документации.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.