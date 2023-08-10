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Законодательство РК

Полеты авиакомпании "Беркут" отнесли к деятельности госпредприятий

Полеты государственной авиакомпании "Беркут" отнесли к деятельности госпредприятий находящимися в республиканской собственности Фото: akorda.kz
Правительство постановлением от 9 августа 2023 года внесло дополнения в перечень видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более 50% акций которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, сообщает Zakon.kz.

Указанным постановлением виды деятельности, осуществляемые государственными предприятиями, находящимися в республиканской собственности, дополнены следующими:

  • Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию.
  • Деятельность грузового воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию.

При этом в примечании указано, что данные виды деятельности ограничиваются деятельностью РГП на ПВХ "Государственная авиакомпания "Беркут" Управления делами Президента РК.

Постановление введено в действие 9 августа 2023 года.

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