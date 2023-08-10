Полеты авиакомпании "Беркут" отнесли к деятельности госпредприятий

Фото: akorda.kz

Правительство постановлением от 9 августа 2023 года внесло дополнения в перечень видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более 50% акций которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, сообщает Zakon.kz.

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