Новый вид деятельности хотят добавить госпредприятию при Управлении делами президента
Новый вид деятельности хотят добавить РГП на ПХВ "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" УДП РК".
Как поясняется, предприятие осуществляет функции по эксплуатации и техническому обслуживанию служебных зданий и выполнение снабженческих функций Администрации президента и правительства РК.
При этом получено заключение о согласии на расширение вида деятельности в следующей редакции:
- "организация обслуживаний мероприятий (саммиты, съезды, выставки, форумы, симпозиумы)" "Организация конференций и торговых выставок").
"Целью проекта является предоставление предприятию обслуживания мероприятий (саммиты, съезды, выставки, форумы, симпозиумы) и розничная торговля продуктов питания в административных зданиях Управления делами Президента РК", – говорится в пояснении.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 февраля.