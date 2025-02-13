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Право

Новый вид деятельности хотят добавить госпредприятию при Управлении делами президента

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 12:28 Фото: akorda.kz
Управление делами президента подготовило постановление правительства, которым вносится дополнение в перечень видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юрлицами, более 50% акций которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, сообщает Zakon.kz.

Новый вид деятельности хотят добавить РГП на ПХВ "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" УДП РК".

Как поясняется, предприятие осуществляет функции по эксплуатации и техническому обслуживанию служебных зданий и выполнение снабженческих функций Администрации президента и правительства РК.

При этом получено заключение о согласии на расширение вида деятельности в следующей редакции:

  • "организация обслуживаний мероприятий (саммиты, съезды, выставки, форумы, симпозиумы)" "Организация конференций и торговых выставок").

"Целью проекта является предоставление предприятию обслуживания мероприятий (саммиты, съезды, выставки, форумы, симпозиумы) и розничная торговля продуктов питания в административных зданиях Управления делами Президента РК", – говорится в пояснении. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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