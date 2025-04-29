Массовое отравление детей в Мангистау: виновница получила срок

Мунайлинский районный суд Мангистауской области 29 апреля вынес приговор индивидуальному предпринимателю Динаре Шакеновой, обвиняемой в массовом отравлении школьников в селе Бесшокы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, суд признал Шакенову виновной по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей) и приговорил ее к одному году лишения свободы. Кроме того, ей запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания в течение трех с половиной лет.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимая, осуществляя деятельность в сфере школьного питания, допустила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к отравлению 182 учеников.

Прокуратура запрашивала для Шакеновой наказание в виде двух лет лишения свободы с запретом на работу в сфере питания сроком на три года. Потерпевшие поддержали обвинение. Подсудимая и ее защита настаивали на полном оправдании.

Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства отсутствие у обвиняемой судимости; отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Массовое отравление детей было зафиксировано в общеобразовательной школе №8 в жилом массиве Бесшокы в период с 7 по 13 сентября 2024 года. Пострадали 460 учеников. По итогам санитарной проверки у работников школьной столовой был выявлен стафилококк.

После инцидента власти региона инициировали проверки качества школьного питания в образовательных учреждениях Актау.