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Законодательство РК

В крупнейшем городе РК запускают "горячую линию" для юридических консультаций

Горячяя линия в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы стартует социальный проект "Юридическая консультация". Услуги правовой помощи гражданам будут оказывать бесплатно. Проект создан под патронажем государства, а труд юристов будут оплачивать из городского бюджета, на что акимат выделил 11 миллионов тенге на три года, пишет Zakon.kz.

А именно, в рамках проекта "Юридическая консультация", во-первых, создают центр оказания правовой помощи жителям города. Посетителям фронт-офиса информационные консультации по юридическим вопросам будут предоставляться, что называется, офлайн.

Кроме того, запущена работа "горячей линии" с единым фиксированным номером телефона на национальном и русском языках. И номер линии, и другие детали можно узнать на сайте zankomek.kz, который также создан в рамках проекта. Кстати, там же можно будет задать вопросы онлайн.

Еще одна деталь: во всех районах города будут оказываться и мобильные юридические услуги. Обещается, что передвижной модуль с юристами подъедет по заявке и окажет правовые услуги.

Есть, конечно, вопросы, насколько три юриста (штат новой конторы) и финансирование три с половиной миллиона в год смогут обеспечить потребности мегаполиса. Вероятно, и дозвониться по "горячей линии" будет непросто, и очереди, чтоб отправить заявку, выстроятся на квартал. Но, как говорится, лучше мало, чем ничего. Достаточно ведь в городе и платных консультаций.

Вообще-то юридическая помощь – услуга недешевая, поскольку сложная, требует от специалистов высокой квалификации и много чего еще. Так что даже странно, что власти замахнулись на такой во всех отношениях заковыристый проект. Тем не менее обещается, что пакет услуг будет предоставляться весьма объемный: не просто устное разъяснение, но и методическая помощь в подготовке правоустанавливающих документов (заявление, претензия, запрос и другие).

Проект создан при поддержке Управления общественного развития города Алматы, которое в свою очередь учреждено акиматом Алматы. Именно это коммунальное государственное учреждение отвечает в структуре акимата за духовную составляющую, будь то культура, спорт, религия, библиотеки и даже, как оказалось, юридическая консультация.

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