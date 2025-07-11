Порядок оплаты гарантированной юридической помощи планируют изменить

Фото: pexels

Министерство юстиции подготовило проект изменений в Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, сообщает Zakon.kz.

Что хотят изменить: оптимизируют время правового консультирования, подлежащее оплате за счет государственного бюджета;

установят месячный срок для подачи адвокатами и юридическими консультантами заявлений на оплату гарантированной государством юридической помощи;

введут требование обязательно прикладывать к акту выполненных работ документы, подтверждающие оказание юридических консультаций. Разработчики полагают, что предложенные нововведения повысят прозрачность оказания правовой помощи населению и усовершенствуют механизмы оплаты гарантированной государством юридической помощи в долгосрочной перспективе. Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июля.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: