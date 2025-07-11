Порядок оплаты гарантированной юридической помощи планируют изменить
Фото: pexels
Министерство юстиции подготовило проект изменений в Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, сообщает Zakon.kz.
Что хотят изменить:
- оптимизируют время правового консультирования, подлежащее оплате за счет государственного бюджета;
- установят месячный срок для подачи адвокатами и юридическими консультантами заявлений на оплату гарантированной государством юридической помощи;
- введут требование обязательно прикладывать к акту выполненных работ документы, подтверждающие оказание юридических консультаций.
Разработчики полагают, что предложенные нововведения повысят прозрачность оказания правовой помощи населению и усовершенствуют механизмы оплаты гарантированной государством юридической помощи в долгосрочной перспективе.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июля.
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