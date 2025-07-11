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Право

Порядок оплаты гарантированной юридической помощи планируют изменить

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 08:50 Фото: pexels
Министерство юстиции подготовило проект изменений в Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, сообщает Zakon.kz.

Что хотят изменить:

  • оптимизируют время правового консультирования, подлежащее оплате за счет государственного бюджета;
  • установят месячный срок для подачи адвокатами и юридическими консультантами заявлений на оплату гарантированной государством юридической помощи;
  • введут требование обязательно прикладывать к акту выполненных работ документы, подтверждающие оказание юридических консультаций.

Разработчики полагают, что предложенные нововведения повысят прозрачность оказания правовой помощи населению и усовершенствуют механизмы оплаты гарантированной государством юридической помощи в долгосрочной перспективе.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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