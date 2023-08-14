Семьи погибших лесников будут получать денежные выплаты

Министерство экологии подготовило проект постановления правительства об утверждении Правил и размера осуществления денежной выплаты членам семьи погибшего сотрудника государственной лесной охраны, в результате увечья, полученного при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан с соответствии с п.1 ст.70 Лесного кодекса и поручением президента данным на заседании Оперативного штаба по ликвидации природного пожара в области Абай 11 июня 2023 года.

Денежные выплаты производятся членам семьи сотрудника государственной лесной охраны, погибшего (умершего) в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей (обязанностей государственной лесной охраны).

К членам семьи сотрудника государственной лесной охраны относятся супруг (супруга), а также дети, в том числе усыновленные, удочеренные, совместно проживающие пасынки и падчерицы, до достижения ими совершеннолетнего возраста или окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих 23 лет.

Какие потребуются документы

Для получения денежных выплат лица, имеющие право на их получение, оформляют и представляют в уполномоченный орган следующие документы:

заявление установленного образца;

копию свидетельства или уведомление о смерти;

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, усыновление, установление отцовства (материнства), перемена имени, отчества и фамилии), в случаях признания других лиц членами семьи заявителя последними представляются копии решения суда о признании их членами семьи заявителя;

копию документа, удостоверяющего личность лица;

справку учебного заведения, если члены семьи в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения (предоставляется ежегодно в начале учебного года);

сведения о номере банковского счета в тенге;

копию документа об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними членами семьи погибшего сотрудника, курсанта, военнослужащего, в случае, если несовершеннолетние члены семьи остались сиротами либо без попечения родителей.

Сведения документов, удостоверяющих личность, свидетельства о заключении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года) могут быть получены из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронное правительство".

В случае неполного представления документов, заявление подлежит возврату в течение 10 рабочих дней со дня его подачи.

После проверки поступивших документов уполномоченный орган формирует личное дело, которое должно содержать (помимо указанных выше документов):

справку финансового подразделения о размере денежного содержания погибшего (умершего) сотрудника, военнослужащего, проходившего воинскую службу по контракту, по последней занимаемой должности;

материалы служебного расследования причин и обстоятельств гибели (смерти) сотрудника, курсанта, военнослужащего;

заключение (постановление) военно-врачебной комиссии (экспертизы);

выписку из приказа об исключении погибшего (умершего) сотрудника, курсанта, военнослужащего из списков личного состава (воинской части, учреждения).

Документы для формирования личного дела предоставляются иными структурными подразделениями уполномоченного органа по запросу ответственного структурного подразделения.

Назначение денежных выплат производится при наличии прямой причинно-следственной связи между причиной гибели (смерти) сотрудника, курсанта, военнослужащего и увечьем (травмой, ранением, контузией), полученным им при исполнении служебных обязанностей (обязанностей воинской службы).

Заключение о причинно-следственной связи гибели сотрудника, курсанта, военнослужащего и увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей (обязанностей воинской службы), выносится военно-врачебной комиссией.

Денежные выплаты не производятся, если установлено, что смерть сотрудника государственной лесной охраны наступила:

при совершении ими уголовного правонарушения; в результате немедицинского употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов); в результате умышленного причинения себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда здоровью в целях получения денежной выплаты или уклонения от службы.

Назначение денежной выплаты производится со дня гибели сотрудника, курсанта, военнослужащего на основании заявления лица, имеющего право на ее получение, и заключения (постановления) военно-врачебной комиссии (экспертизы).

Денежная выплата прекращается в случаях:

прекращения гражданства РК получателя денежной выплаты;

выезда получателя денежной выплаты на ПМЖ за пределы РК;

достижения получателя денежных выплат совершеннолетнего возраста или окончания учебного заведения;

смерти получателя денежных выплат.

Прекращение денежной выплаты оформляется решением уполномоченного органа с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты. При этом ответственное структурное подразделение осуществляет мониторинг получателей денежных выплат на предмет возникновения указанных случаев.

В каком размере назначат денежные выплаты

Денежная выплата на каждого члена семьи погибшего (умершего) сотрудника государственной лесной охраны осуществляется в размере 40% от денежного содержания по последней занимаемой должности погибшего сотрудника.

При этом максимальный размер денежных выплат на всех членов семьи не должен превышать 100% денежного содержания.

При наличии 3 и более членов семьи размер денежных выплат на каждого рассчитывается как равная доля от 100% денежного содержания.

При изменении числа членов семьи, обеспечиваемых денежными выплатами, размер денежных выплат соответственно увеличивается или уменьшается по числу членов семьи, имеющих право на их получение. Если после назначения денежных выплат членам семьи погибшего сотрудника государственной лесной охраны объявляются иные лица, имеющие право на получение денежных выплат, производится пересмотр долей размера денежных выплат на каждого члена семьи.

При изменении размера денежного содержания по последней занимаемой должности соответствующим уполномоченным органом производится перерасчет денежной выплаты с уведомлением получателя.

Перерасчет денежной выплаты производится на основании решения (приказа) соответствующего уполномоченного органа.

Денежная выплата на каждого члена семьи военнослужащего срочной воинской службы, курсанта, слушателя, кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы, осуществляется в размере одного прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год.

На всех членов семьи, имеющих право на получение денежных выплат, назначается одна общая денежная выплата. Однако по требованию члена семьи его доля денежных выплат выделяется и выплачивается ему отдельно.

Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 августа 2023 года.