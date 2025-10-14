Выплата компенсации за погибших полицейских и военнослужащих: внесены изменения

Постановлением правительства внесены изменения в Правила осуществления денежной выплаты членам семьи погибшего сотрудника правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащего и т.п. в периоды нахождения на занятиях или сборах.

В частности, уточняется, что выплата единовременной компенсации производится сотруднику или лицам, имеющим право на ее получение, в следующих случаях:

в случае гибели (смерти) сотрудника вследствие заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, либо в течение года после увольнения со службы вследствие заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей (лицами, имеющими право на получение единовременной компенсации, являются иждивенцы или наследники сотрудника);

при установлении сотруднику инвалидности, наступившей в результате заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, или наступившей в результате заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, до истечения одного года со дня увольнения сотрудника со службы.

Для получения единовременной компенсации сотрудник или лица, имеющие право на ее получение, оформляют и представляют в финансовое подразделение правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК по месту прохождения службы сотрудника следующие документы:

в случае гибели (смерти) сотрудника вследствие заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей, либо в течение года после увольнения со службы вследствие заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей:

заявление;

копию свидетельства о смерти либо уведомление о смерти;

копию заключения с места прохождения службы погибшего (умершего) об обстоятельствах гибели (смерти);

свидетельство о праве на наследство, если обратившийся за выплатой является наследником погибшего (умершего);

справку о нахождении на иждивении;

справку финансового подразделения о денежном содержании погибшего (умершего) на день гибели (смерти).

По факту гибели (смерти) сотрудника, умершего до истечения одного года вследствие повреждения здоровья при наступлении событий, указанных выше, кроме того представляется заключение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Вместе с тем дополнено, что правила распространяются также на лиц, которые на 1 января 2022 года являлись вдовами (вдовцами) и детьми погибших (умерших) сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, курсантов, слушателей, сотрудников специальных государственных органов, военнослужащих, проходивших воинскую службу по контракту, военнослужащих срочной службы, курсантов, кадетов, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военных резервистов, находившихся на занятиях или сборах по боевой подготовке и сборах при кризисных ситуациях.

Назначение денежной выплаты производится на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии (экспертизы) со дня подачи заявления лицом, имеющим право на ее получение.

Также уточняется, ято денежная выплата прекращается в случаях смерти получателя денежных выплат.

При этом дополнено, что денежная выплата прекращается после заключения повторного брака супругой (супругом).

Приказ вводится в действие с 24 октября 2025 года.