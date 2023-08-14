Индивидуальным помощникам лиц с инвалидностью первой группы подняли зарплату

Министерство труда внесло изменения в некоторые приказы в сфере социальной защиты населения. Поправки касаются размера оплаты услуг индивидуального помощника, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в Методику определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг. Теперь гарантированная сумма на социальные услуги индивидуального помощника определяется исходя из расчета 13,64% размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Ранее в расчет брали сумму 12% МРП.

Из гарантированной суммы удерживаются расходы на уплату обязательных пенсионных взносов и взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Социальным Кодексом и законом "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Аналогичные поправки внесены в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью.



В п.41 правил теперь говорится:

Оплата услуг индивидуального помощника производится горуправлениями, отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день согласно пункту 2 статьи 163 Кодекса.

Расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится исходя из расчета 13,64% размера месячного расчетного показателя, установленного Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Таким образом гарантированная стоимость услуг индивидуального помощника инвалида первой группы составит (13,64 * 3 450)/100 = 470, 58 тенге в час.

Ранее эта сумма составляла (12*3450)/100 = 414 тенге в час.

Приказ вводится в действие 22 августа 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2023 года.