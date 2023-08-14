Научные премии и стипендии учредили в Казахстане
Фото: akorda.kz
Министерство науки и высшего образования утвердило приказ от 4 августа 2023 года "Об учреждении премий в области науки, государственных научных стипендий", сообщает Zakon.kz.
Приказом учреждены ежегодные премии в области науки:
- одна премия имени К.И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук;
- одна премия имени Ч.Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук;
- 3 премии имени А.И. Бараева (первая, вторая и третья) за лучшие научные исследования и работы в области аграрной науки;
- одна премия имени Ы. Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в области педагогики;
- одна премия имени Кюль-тегина за выдающееся достижение в области тюркологии;
- одна премия имени Д.А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области естественных наук;
- одна премия имени М.О. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области гуманитарных наук.
Помимо этого министерство учредило 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 государственных научных стипендий для талантливых молодых ученых в возрасте до 40 лет включительно.
Приказ вводится в действие 22 августа 2023 года.
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