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Научные премии и стипендии учредили в Казахстане

Министерство науки и высшего образования учредило премии в области науки, государственные научные стипендии Фото: akorda.kz
Министерство науки и высшего образования утвердило приказ от 4 августа 2023 года "Об учреждении премий в области науки, государственных научных стипендий", сообщает Zakon.kz.

Приказом учреждены ежегодные премии в области науки:

  • одна премия имени К.И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук;
  • одна премия имени Ч.Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук;
  • 3 премии имени А.И. Бараева (первая, вторая и третья) за лучшие научные исследования и работы в области аграрной науки;
  • одна премия имени Ы. Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в области педагогики;
  • одна премия имени Кюль-тегина за выдающееся достижение в области тюркологии;
  • одна премия имени Д.А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области естественных наук;
  • одна премия имени М.О. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области гуманитарных наук.

Помимо этого министерство учредило 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 государственных научных стипендий для талантливых молодых ученых в возрасте до 40 лет включительно.

Приказ вводится в действие 22 августа 2023 года.

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