В Казахстане изменились правила присуждения премий и стипендий в области науки

Министр науки и высшего образования приказом от 3 октября 2024 года внес изменения и дополнения в правила присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что рабочим органом конкурсной комиссии является НАО "Национальная академия наук РК при Президенте РК" со 100-процентным участием государства в уставном капитале, которое проводит конкурсы на соискание именных премий и стипендий в области науки за исключением премий в области аграрной науки, организует и обеспечивает деятельность конкурсной комиссии.

Также поясняется, что выдвигаемая на соискание премии работа принимается в организации, где выполнена работа. Если работа была выполнена в нескольких организациях, то решение о выдвижении работы принимается в организации, в которой выполнена ее наибольшая часть.

На конкурс представляются следующие документы:



научная работа в виде монографий, глав в монографиях, статей, патентов, авторских свидетельств (не более пяти);

описание работы (не более половины печатного листа), в котором излагается ее содержание, актуальность и новизна исследований, основные научные результаты, их значимость и возможность дальнейшего использования;

краткая аннотация работы;

выписка из протокола заседания консультативно-совещательного органа организации, выдвинувшей работу;

справка с места основной работы кандидата на соискание премии;

краткая характеристика научной деятельности кандидата на соискание премии, с указанием его творческого вклада (для коллективных работ);

справка из организации, выдвинувшей работу, удостоверяющая, что представленная на конкурс работа (серия работ) не удостаивалась ранее премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета;

копия акта внедрения (при наличии);

уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.

Документы (5, 6 и 7) представляются с места последней работы кандидата на соискание премии при его увольнении.

По монографии, изданной отечественным издательством, представляется аннотация объемом до двух страниц печатного текста и копии не менее двух рецензий.

К пакету документов прикладывается анкета соискателя премии в области науки.

Материалы на конкурс на соискание премий в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе представляются в рабочий орган (по премиям в области аграрной науки – в Министерство сельского хозяйства РК), где конкурсные документы регистрируются и по окончании срока приема документов в течение 10 рабочих дней передаются для рассмотрения в конкурсную комиссию.



Объявление о проведении конкурса размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа и рабочего органа (по премиям в области аграрной науки – Министерством сельского хозяйства РК.

Результаты конкурсов по присуждению премий подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа и рабочего органа (по премиям в области аграрной науки – Министерства сельского хозяйства РК).



На выдвигаемого кандидата на соискание государственной научной стипендии представляются следующие документы:



мотивированное ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа организации;

справка с места основной работы кандидата на соискание государственной научной стипендии;

список научных публикаций кандидата на соискание государственной научной стипендии за последние пять лет, а также оттиски наиболее важных из них (не более пяти);

копия акта внедрения (при наличии);

уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.

По монографии, изданной отечественным издательством, представляется аннотация объемом до двух страниц печатного текста, копии титульного листа, выходных данных и не менее двух рецензий.

К пакету документов прикладывается анкета соискателя государственной научной стипендии.

Материалы на конкурс на соискание государственных научных стипендий в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе представляются в рабочий орган, где конкурсные документы регистрируются и по окончании срока приема документов в течение 10 рабочих дней передаются для рассмотрения в конкурсную комиссию.



Объявление о проведении конкурса размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа и рабочего органа.

Список стипендиатов, прошедших по конкурсу, размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа и рабочего органа.

Также в приказе представлены формы Анкет соискателя премии в области науки и соискателя государственной научной стипендии.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.

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