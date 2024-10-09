В Казахстане изменились правила присуждения премий и стипендий в области науки
Так, уточняется, что рабочим органом конкурсной комиссии является НАО "Национальная академия наук РК при Президенте РК" со 100-процентным участием государства в уставном капитале, которое проводит конкурсы на соискание именных премий и стипендий в области науки за исключением премий в области аграрной науки, организует и обеспечивает деятельность конкурсной комиссии.
Также поясняется, что выдвигаемая на соискание премии работа принимается в организации, где выполнена работа. Если работа была выполнена в нескольких организациях, то решение о выдвижении работы принимается в организации, в которой выполнена ее наибольшая часть.
На конкурс представляются следующие документы:
- научная работа в виде монографий, глав в монографиях, статей, патентов, авторских свидетельств (не более пяти);
- описание работы (не более половины печатного листа), в котором излагается ее содержание, актуальность и новизна исследований, основные научные результаты, их значимость и возможность дальнейшего использования;
- краткая аннотация работы;
- выписка из протокола заседания консультативно-совещательного органа организации, выдвинувшей работу;
- справка с места основной работы кандидата на соискание премии;
- краткая характеристика научной деятельности кандидата на соискание премии, с указанием его творческого вклада (для коллективных работ);
- справка из организации, выдвинувшей работу, удостоверяющая, что представленная на конкурс работа (серия работ) не удостаивалась ранее премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета;
- копия акта внедрения (при наличии);
- уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.
Документы (5, 6 и 7) представляются с места последней работы кандидата на соискание премии при его увольнении.
По монографии, изданной отечественным издательством, представляется аннотация объемом до двух страниц печатного текста и копии не менее двух рецензий.
К пакету документов прикладывается анкета соискателя премии в области науки.
Материалы на конкурс на соискание премий в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе представляются в рабочий орган (по премиям в области аграрной науки – в Министерство сельского хозяйства РК), где конкурсные документы регистрируются и по окончании срока приема документов в течение 10 рабочих дней передаются для рассмотрения в конкурсную комиссию.
Объявление о проведении конкурса размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа и рабочего органа (по премиям в области аграрной науки – Министерством сельского хозяйства РК.
Результаты конкурсов по присуждению премий подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа и рабочего органа (по премиям в области аграрной науки – Министерства сельского хозяйства РК).
На выдвигаемого кандидата на соискание государственной научной стипендии представляются следующие документы:
- мотивированное ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа организации;
- справка с места основной работы кандидата на соискание государственной научной стипендии;
- список научных публикаций кандидата на соискание государственной научной стипендии за последние пять лет, а также оттиски наиболее важных из них (не более пяти);
- копия акта внедрения (при наличии);
- уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.
По монографии, изданной отечественным издательством, представляется аннотация объемом до двух страниц печатного текста, копии титульного листа, выходных данных и не менее двух рецензий.
К пакету документов прикладывается анкета соискателя государственной научной стипендии.
Материалы на конкурс на соискание государственных научных стипендий в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе представляются в рабочий орган, где конкурсные документы регистрируются и по окончании срока приема документов в течение 10 рабочих дней передаются для рассмотрения в конкурсную комиссию.
Объявление о проведении конкурса размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа и рабочего органа.
Список стипендиатов, прошедших по конкурсу, размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа и рабочего органа.
Также в приказе представлены формы Анкет соискателя премии в области науки и соискателя государственной научной стипендии.
Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.
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