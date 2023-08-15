Правила разработки и утверждения генеральных планов населенных пунктов приняли в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития внесло изменения в Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (проектов детальной планировки и проектов застройки), сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным дополнениям Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов теперь регламентируют не только вопросы принятия проектов детальной планировки и проектов застройки, но также принятия генеральных планов населенных пунктов.

Так, под генеральным планом населенного пункта понимается градостроительный проект комплексного планирования развития и застройки города, поселка, села либо другого поселения, устанавливающий зонирование, планировочную структуру и функциональную организацию их территории, систему транспортных и инженерных инфраструктур, озеленения и благоустройства.

Генеральные планы разрабатываются в соответствии с комплексными схемами градостроительного планирования территорий (проектами районной планировки). Не допускается внесение изменений и дополнений в градостроительные проекты, прошедшие комплексную градостроительную экспертизу и получившие положительное заключение до его утверждения.

Градостроительные проекты всех уровней, не прошедшие комплексную градостроительную экспертизу и не получившие ее положительное заключение не подлежат утверждению.

До прохождения комплексной градостроительной экспертизы заказчик проектов ПДП обеспечивает их проверку на соответствие утвержденным генеральным планам населенных пунктов с использованием автоматизированной информационной системы Государственного градостроительного кадастра.

Генеральный план населенного пункта, отнесенного к группам по гражданской обороне, разрабатывается с учётом требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны согласно объему и содержанию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Разработку генеральных планов, генеральных планов сельских населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек – схем развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов), ПДП и проектов застройки организует структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства.

Предоставление утвержденных генеральных планов, генеральных планов сельских населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек – схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов), ПДП и проектов застройки в векторном виде для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра осуществляется в соответствии с Правилами ведения и предоставления информации и (или) сведений из государственного градостроительного кадастра РК.

Как проходит разработка, согласование и утверждение генеральных планов

Генеральный план разрабатывается с целью обеспечения комплексного подхода к планированию территорий населенного пункта.

Генеральный план является основным градостроительным документом, основанным на социальных и экологических критериях, всестороннем учете потребностей человека и ресурсной емкости территории для создания комфортной среды обитания.

Генеральный план разрабатывается с целью определения прогноза роста численности и занятости населения, долгосрочного планирования инвестиционных процессов на проектируемой территории, долгосрочной перспективы территориального развития населенного пункта, направления формирования планировочной структуры, градостроительного зонирования территории, объектов общегородского назначения, организации транспортного обслуживания, развития системы инженерного оборудования, инженерной подготовки и благоустройства территории, защиты территории от опасных природных и техногенных процессов, охраны природной среды и историко-культурного наследия.

Генеральные планы городов с расчетной численностью населения свыше 100 тысяч человек разрабатываются в две стадии и включают: первая стадия (долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция) – разработка концептуальных положений по градостроительному зонированию территорий и населенных пунктов с разработкой их основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития на 25-30 лет;

– разработка концептуальных положений по градостроительному зонированию территорий и населенных пунктов с разработкой их основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития на 25-30 лет; вторая стадия (генеральный план) – детализация основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития путем детальной проработки элементов планировочной структуры, охватывающего основные этапы строительства (первоочередной 5-7 лет, расчетный срок 15-20 лет).

Долгосрочный прогноз развития городов и сельских населенных пунктов с численностью населения до 100 тысяч человек выполняется в составе генерального плана.

Генеральные планы населенных пунктов с расчетной численностью населения до 20 тысяч человек могут разрабатываться совмещенными с ПДП на всю территорию населенного пункта, охватывающего основные этапы строительства (первоочередной 5-7 лет, расчетный срок 15-20 лет).

Генеральные планы сельских населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек – схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) разрабатываются в одну стадию и совмещаются с ПДП на всю территорию населенного пункта, охватывающего основные этапы строительства (первоочередной 5-7 лет, расчетный срок 15-20 лет).

Долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция) разрабатывается с целью определения оптимального варианта направлений хозяйственно-экономического, социально-культурного и территориально-функционального развития населенного пункта, исходя из комплексного анализа градостроительных условий и ресурсного потенциала и поэтапной реализации и включает в себя:

анализ исторических особенностей развития планировочной структуры города;

комплексную градостроительную и экологическую оценку территорий;

оценку состояния инженерной и транспортной инфраструктуры;

оценку градостроительной ценности (потенциала) территорий;

принципы жилищной программы (структуру по типам жилищ, планировочные особенности с учетом демографии и социального заказа);

варианты развития градообразующей базы города;

принципы развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

принципы композиционной организации городского пространства;

модель функционально-планировочного развития.

Для стадии концепции предусматривается следующий состав проектных материалов:

схема положения населенного пункта в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами) в масштабе 1:50000–1:10000;

план современного использования территории (опорный план) в масштабе 1:25000–1:10000;

ретроспективные схемы развития планировочной структуры города в произвольном масштабе;

комплексная градостроительная и экологическая оценка территории в масштабе 1:25000–1:5000;

варианты территориального развития в произвольном масштабе;

концепция территориального развития города (структурный план) в масштабе 1:25000–1:10000;

схема магистральных улиц и дорог, внешнего и городского транспорта в масштабе 1:50000–1:10000;

схема инженерного оборудования и инженерной защиты территории в масштабе 1:50000–1:10000;

пояснительная записка с обоснованием принимаемых социально-экономических и структурно-планировочных решений на основе вариантных проработок.

Для стадии генерального плана предусмотрен следующий состав проектных материалов:

схема положения населенного пункта в системе расселения (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.24 СН РК 3.01-00-2011);

опорный план (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.25 СН РК 3.01-00-2011);

комплексная градостроительная оценка территории (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.26 СН РК 3.01-00-2011);

генеральный план (основной чертеж) (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.27 СН РК 3.01-00-2011);

схема функционального и градостроительного зонирования территорий (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.28 СН РК 3.01-00-2011),

схема улично-дорожной сети и транспорта (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.29 СН РК 3.01-00-2011);

поперечные профили улиц;

схема инженерного оборудования и инженерной подготовки территории (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.30 СН РК 3.01-00-2011);

схема охраны окружающей среды (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.31 СН РК 3.01-00-2011);

природно-экологический каркас (состав и содержание схемы выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.32 СН РК 3.01-00-2011);

пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений (состав и содержание пояснительной записки выполнить согласно подпункту 4.1.3.7.33 СН РК 3.01-00-2011);

технико-экономические показатели

Утверждаемой частью генерального плана являются основные положения генерального плана, содержащие основные показатели проекта, основной чертеж и технико-экономические показатели.

Графические материалы генерального плана сельских населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек – схем развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) выполняются в масштабе 1:2000.

Для стадии генерального плана сельских населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек – схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) предусматривается следующий состав проектных материалов:

схема положения населенного пункта в системе административного района в масштабе 1:10 000, 1:25 000;

схема землепользования, составленная с использованием материалов комплексной схемы градостроительного планирования территорий (проекта районной планировки) и проекта внутрихозяйственного землеустройства в масштабе 1:10 000, 1:25 000;

опорный план (план современного использования территории;

генеральный план (основной чертеж);

схема улично-дорожной сети и транспорта, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

схема инженерного обеспечения;

схема охраны окружающей среды;

пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений.

технико-экономические показатели.

С кем согласовываются и кто утверждает Генеральные планы

Генеральные планы городов согласовываются со структурными подразделениями местного исполнительного органа, другими организациями, определенными Заданием, а также подлежит процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающей среды.

Генеральные планы поселков и сельских населенных пунктов согласовываются с поселковыми и сельскими исполнительными органами, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, другими организациями, определенными Заданием.

После прохождения общественного обсуждения, генеральные планы направляются на комплексную градостроительную экспертизу в порядке, определяемом Правилами проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней.

Проекты генеральных планов (включая основные положения) городов республиканского значения, столицы и городов областного значения с расчетной численностью населения свыше 100 тысяч жителей утверждаются правительством.

Проекты генеральных планов (включая основные положения) городов областного значения с расчетной численностью населения до 100 тысяч жителей утверждаются областными представительными органами.

Проекты генеральных планов городов районного значения и поселков, а также генеральных планов сельских населенных пунктов с численностью населения до 5 тысяч человек – схем развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) утверждаются районными представительными органами.

Утвержденные генеральные планы подлежат учету в государственном градостроительном кадастре. Передаваемые заказчиком материалы в государственный градостроительный кадастр должны содержать графические материалы, выполненные в соответствии со структурой, согласно приложению 3 настоящих Правил. Текстовые материалы содержат пояснительную записку, технико-экономические показатели и передаются в одном из общепринятых электронных форматов передачи, а также включает рекомендации по их применению в градостроительных информационных системах и кадастрах.

Приказ вводится в действие 23 августа 2023 года.