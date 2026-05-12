Право

Обновлены правила разработки и утверждения генпланов населенных пунктов

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 12:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра промышленности и строительства от 30 апреля 2026 года утверждены Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки), сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что развитие и застройка территорий населенных пунктов осуществляются на основании утвержденных в установленном порядке генеральных планов населенных пунктов или схем развития и застройки населенных пунктов (упрощенного генерального плана).

Генеральные планы, схемы развития и застройки населенных пунктов, ПДП разрабатываются в соответствии с государственными нормативными документами, регламентирующими комплексное развитие и застройку территории.

Организация разработки генерального плана, схемы развития и застройки населенных пунктов, ПДП осуществляется местными исполнительными органами (МИО) в сфере архитектуры и градостроительства.

Финансирование разработки и корректировки генеральных планов, схем развития и застройки населенных пунктов, ПДП осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета, за исключением ПДП разработка/корректировка которых допускается за счет средств Инвестора.

Выбор разработчика градостроительных проектов развития и застройки населенных пунктов проводится в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Заказчик градостроительных проектов является и заказчиком комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов по этому градостроительному проекту без права делегирования этих полномочий третьим лицам.

Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов являются МИО – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов.

Для размещения информации по общественным обсуждениям градостроительных проектов на официальных интернет-ресурсах МИО создается рубрика "Общественные обсуждения".

Общественные обсуждения проводятся посредством открытого собрания по разработанным/откорректированным проектам концепции (мастер-плана) развития городов республиканского значения, столицы и областных центров, генерального плана, схемы развития и застройки населенного пункта, ПДП.

МИО для проведения общественных обсуждений организуют распространение объявления о проведении общественных обсуждений по разработке/корректировке с приложением проекта генерального плана, схемы развития и застройки населенного пункта, ПДП не менее чем в двух средствах массовой информации, в том числе не менее чем в одном периодическом печатном издании (газета) и не менее чем в одном теле- или радиоканале, распространяемых на территории МИО, размещает информацию по общественным обсуждениям на официальных интернет-ресурсах МИО, а также в местах, доступных для физических и юридических лиц, в произвольной форме с указанием наименования проекта, даты, места, времени проведения общественных обсуждений, почтового и электронного адресов МИО для направления замечаний и предложений физических и юридических лиц.

Дата проведения общественных обсуждений посредством открытых собраний назначается не ранее 20 календарных дней с даты размещения объявления о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации с приложением проекта генерального плана, схемы развития и застройки населенного пункта, ПДП.

В случае разработки/корректировки ПДП инвестором, инвестор направляет письмо в МИО с приложением проекта ПДП.

Физические и юридические лица направляют в МИО мотивированные замечания и предложения в письменной форме (на бумажных или цифровых носителях) к проектам, выносимым на общественные обсуждения, не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения общественных обсуждений.

По результатам проведения общественных обсуждений оформляется Протокол, который подписывается председателем и размещается в рубрике с приложением видео- и аудиозаписи общественных обсуждений в течение двух рабочих дней с даты их завершения.

Результаты общественных обсуждений подлежат обязательному рассмотрению МИО и проектной организацией с публикацией результатов общественных обсуждений на интернет-ресурсе МИО.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися при регистрации и участии в них не менее пятидесяти физических либо юридических лиц.

Общественные обсуждения считаются несостоявшимися при отсутствии необходимого количества физических и юридических лиц.

Указывается, что градостроительные проекты, непрошедшие комплексную градостроительную экспертизу и не получившие ее положительное заключение государственной экспертной организации, не подлежат утверждению.

Не допускается внесение изменений и дополнений в градостроительные проекты, прошедшие комплексную градостроительную экспертизу и получившие положительное заключение до их утверждения.

Что должно быть в генплане

Генеральные планы городов республиканского значения, столицы, областных центров разрабатываются в две стадии и включают:

  • первая стадия (долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция (мастер-план) – разработка концептуальных положений по градостроительному зонированию территорий и населенных пунктов с разработкой их основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития до 30 лет;
  • вторая стадия (генеральный план) – детализация основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития путем детальной проработки элементов планировочной структуры, охватывающего основные этапы строительства (первоочередной – 5 лет, расчетный срок до 20 лет).

Долгосрочный прогноз развития городов республиканского значения, столицы, областных центров (концепция (мастер-план) разрабатывается с целью определения оптимального варианта направлений хозяйственно-экономического, социально-культурного и территориально-функционального развития населенного пункта, исходя из комплексного анализа градостроительных условий и ресурсного потенциала, поэтапной реализации и включает в себя:

  • анализ исторических особенностей развития планировочной структуры города;
  • комплексную градостроительную оценку территорий;
  • оценку состояния инженерной и транспортной инфраструктуры;
  • направления композиционной организации городского пространства.

Для стадии концепции (мастер-плана) предусматривается следующий состав проектных материалов, масштабы которых применяются в соответствии со Строительными нормами РК:

  • схема положения населенного пункта в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами);
  • план современного использования территории (опорный план);
  • ретроспективные схемы развития планировочной структуры города;
  • комплексная градостроительная территории;
  • варианты территориального развития в произвольном масштабе;
  • концепция территориального развития города (структурный план);
  • пояснительная записка с обоснованием принимаемых социально-экономических и структурно-планировочных решений на основе вариантных проработок.

Графические материалы концепции (мастер-план) развития городов республиканского значения, столицы, областных центров выполняются в масштабе 1:10000.

Указанные масштабы графических материалов уточняются заказчиком по согласованию с разработчиком исходя из конкретной градостроительной ситуации.

Более подробно можно посмотреть в документе.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие приказы и правила утрачивают силу.

Лариса Черненко
