Правительство, Нацбанк и АРРФР скоординировали меры макроэкономической политики

Правительство постановлением от 9 августа 2023 года одобрило Соглашение между Правительством, Национальным Банком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка о координации мер макроэкономической политики на 2023 – 2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Помимо этого постановлением одобрена Дорожная карта по реализации указанного Соглашения.

В тексте отмечается, что за 2022 год экономика и финансовый сектор Казахстана столкнулись с беспрецедентным шоком, вызванным как внешними, так и внутренними факторами.

В этих обстоятельствах Правительство, Национальный Банк и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Агентство) каждый в рамках своих законодательно установленных полномочий направят свои усилия на повышение уровня жизни и благосостояния населения путем обеспечения качественного роста экономики, осуществления ее масштабной, глубинной трансформации, обеспечения стабильности цен финансового рынка, проведения эффективной макроэкономической политики, продолжив взаимодействие во всех сферах влияния.

Совместные усилия Правительства, Национального Банка и Агентства будут направлены на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, в том числе достижение целевых показателей инфляции, что особенно важно в текущих условиях. Это позволит создать условия для повышения доступности кредитов, увеличения инвестиций и долгосрочного устойчивого экономического роста.

Будут приняты совместные меры по поэтапному снижению уровня инфляции в среднесрочном периоде. Национальный Банк в 2023 году проведет оценку соответствия целевых значений инфляции к складывающимся условиям во внутренней экономике и меняющимся условиям во внешней среде.

Правительство и Национальный Банк ставят своей задачей достижение темпов экономического роста до 6% в среднесрочной перспективе.

Соглашение определяет следующие задачи для Правительства, Нацбанка и Агентства: Обеспечение качественного экономического роста Денежно-кредитная политика и стабилизация уровня инфляции Финансовая стабильность и развитие финансового сектора

1. Обеспечение качественного экономического роста

В рамках поставленной задачи правительство будет проводить устойчивую и предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности, снижение зависимости расходов бюджета от цен на нефть, повышение эффективности и стабильности государственных расходов.

Будет проведена работа по повышению качества бюджетного планирования и эффективности государственных расходов.

Целевые трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет будут привлекаться только на финансирование критически важных инфраструктурных проектов и проектов общестранового масштаба.

Будет продолжена работа по обеспечению продовольственной безопасности страны путем снижения доли импорта в потреблении продовольственных товаров до 15,5 % к концу 2023 года, в том числе за счет ввода в эксплуатацию новых птицефабрик и мясокомбинатов, молочных заводов, закладки яблоневых садов.

Правительством будут приняты меры по поэтапному отказу от государственного регулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков.

Целью Национального Банка в рамках управления активами Национального фонда является обеспечение повышения доходности при умеренном уровне риска в долгосрочном горизонте. Национальный Банк продолжит курс по поэтапному сокращению своего участия в программах поддержки экономики.

Правительством совместно с Национальным Банком будет проводиться работа по повышению доли безналичных платежей и минимизации издержек участников рынка, развитию инновационной и конкурентной среды для снижения размеров теневой экономики.

2. Денежно-кредитная политика и стабилизация уровня инфляции

Основной целью денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности цен, которое выражается в снижении и поддержании инфляции на уровне установленных целевых ориентиров.

В рамках валютной политики Национальный Банк будет придерживаться гибкого курсообразования, которое абсорбирует внешние шоки, исключая накапливание дисбалансов, и одновременно позволит разумно использовать золотовалютные резервы страны.

В целях противодействия оттоку денег по внешнеэкономическим операциям резидентов будут разработаны и приняты меры, направленные на повышение эффективности валютного контроля. В частности, функции контроля за исполнением резидентами Казахстана требования по репатриации национальной и иностранной валюты по экспорту и импорту передадут от Национального Банка Комитету государственных доходов.

Правительство совместно с Национальным Банком будет осуществлять мониторинг объемов продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.

В целях обеспечения долговой устойчивости заимствование будет осуществляться главным образом на внутреннем рынке. В случае выхода на внешние рынки капитала в первую очередь будут рассмотрены инструменты финансирования в тенге с учетом приемлемого уровня доходности.

3. Финансовая стабильность и развитие финансового сектора

Агентство будет повышать устойчивость финансового сектора через развитие комплексного надзорного процесса, основанного на риск-ориентированном подходе, во всех секторах финансового рынка. Будет продолжена работа по внедрению лучших международных практик в области финансового регулирования, соответствующих основным принципам и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS), Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Будут выработаны законодательные поправки по вопросам повышения эффективности механизма урегулирования неплатежеспособных банков и государственного участия, в том числе межведомственного взаимодействия и определения роли всех участников (Агентства, Национального Банка и Правительства). Урегулирование несостоятельности проблемных банков будет осуществляться в соответствии с общепризнанными международными принципами в данной области, обозначенными в руководстве Совета по финансовой стабильности "Ключевые атрибуты эффективных режимов урегулирования несостоятельности финансовых институтов" (Financial Stability Board, 2011).

Для дальнейшего снижения стрессовых активов на законодательном уровне будут установлены требования по продаже банками и микрофинансовыми организациями стрессовых активов на цифровой платформе.

Будет продолжена работа по снижению рисков потребительского кредитования и ограничению роста долговой нагрузки населения.

Правительством будет рассмотрена возможность выпуска АО "ФНБ "Самрук-Казына" и национальным управляющим холдингом облигаций со сроками погашения от 1 до 5 лет для инвестирования банками второго уровня свободной ликвидности вместо нот Национального Банка, что будет способствовать формированию базы тенгового фондирования для кредитования долгосрочных инвестиционных проектов.

Правительством совместно с Национальным Банком и Агентством будут обеспечены общая координация и тесное взаимодействие по вопросам сотрудничества МФЦА с иностранными партнерами, в том числе по мерам оперативного реагирования на санкционные вызовы.

В целях повышения эффективности на рынке лизинговых услуг будет проработан вопрос расширения участия частных лизинговых компаний в реализации государственных программ лизингового финансирования.

Правительством совместно с Национальным Банком, Агентством будут созданы благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы, включая технологии блокчейн и криптоиндустрию.

Подробнее читайте в Соглашении.

Постановление введено в действие 9 августа 2023 года.