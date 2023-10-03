В функциях Нацбанка и АРРФР произойдут изменения

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект Указа президента Казахстана, которым вносятся изменения в функции агентства и Национального банка, сообщает Zakon.kz.

В частности, в разделе функции Национального банка говорится, что он осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций:

по вопросам стабильности финансовой системы РК, предоставления Национальным банком Казахстана банкам второго уровня займов, в том числе займа последней инстанции;

при создании, развитии и сопровождении, в том числе за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального банка Казахстана, информационных систем на информационно-коммуникационной инфраструктуре Нацбанка или его дочерней организации, предназначенных для целей автоматизации аналитического инструментария контроля и надзора, осуществляемых уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с использованием административных данных субъектов финансового рынка;

посредством обмена информацией в рамках установленных законами РК полномочий Национального банка Казахстана и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в том числе путем взаимного доступа к информационным системам;

В то же время в положение об Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка добавлено в функции:

осуществление контроля за порядком ведения единым накопительным пенсионным фондом учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов;

осуществление взаимодействия с Национальным банком РК:

по вопросам стабильности финансовой системы РК, предоставления Национальным банком банкам второго уровня займов, в том числе займа последней инстанции, а также их реструктуризации и удовлетворения требований Нацбанка в случае неисполнения банком обязательств по ним;

по вопросам автоматизации аналитического инструментария контроля и надзора с использованием административных данных субъектов финансового рынка, в том числе посредством создания информационных систем на информационно-коммуникационной инфраструктуре Нацбанка или его дочерней организации, их развития и сопровождения;

посредством обмена информацией в рамках установленных законами республики полномочий Нацбанка и Агентства, в том числе путем взаимного доступа к информационным системам.

Как поясняется, поправки подготовлены с целью приведения положения Агентства в соответствие с проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования", а также с целью обеспечения возможности создания и развития информационных систем, предназначенных для цифровизации самостоятельных бизнес-процессов Агентства, использующих данные отчетности субъектов финансового рынка, которые собираются НБРК.

Отмечается, что такие информационные системы в контексте ресурсозатрат и информационной безопасности оптимально создавать на общей с Нацбанком платформе данных.

В связи с чем проектом Указа предусматривается внесение изменений и дополнения в положения о Национальном банке и АРРФР в части взаимодействия последних по вопросам автоматизации надзорной деятельности, а также в связи с наделением Агентства новыми функциями.



Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 октября.