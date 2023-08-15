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Госслужащим, силовикам и военнослужащим ограничат посещение казино

Госслужащим, силовикам и военнослужащим ограничат посещение игорных заведений Фото: pxhere
Агентство по делам государственной службы разработало проект поправок в некоторые указы президента, которым предписано госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим воздержаться от посещения игорных заведений, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится:

Сам факт посещения представителями власти игорного заведения вызывает обоснованную критику со стороны общества и влечет репутационные риски. К ним предъявляются высокие требования, они должны не допускать действий, подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет государственной власти.

В этой связи, данными поправками предлагается в рамках соблюдения требований норм служебной этики ввести нормы рекомендательного характера, направленные на побуждение военнослужащих, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы воздерживаться от посещения игорного заведения, которое подпадает под определение, предусмотренное законом "Об игорном бизнесе".

Однако исключением для госслужащих и сотрудников правоохранительных органов может служить посещение казино по служебной необходимости. Для военнослужащих исключений не предусмотрено.

В соответствии с вышесказанным проектом предусмотрено внесение изменений в 3 указа президента:

  • "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан"
  • "О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан"
  • "Об утверждении Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан"

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 28 августа.

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