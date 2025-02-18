Президентский резерв руководства правоохранительных органов исключают в Казахстане

Агентство РК по противодействию коррупции подготовило проект поправок в указ президента о формировании Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов, органов гражданской защиты РК, а также некоторые другие указы, сообщает Zakon.kz.

В январе 2025 года в закон "О правоохранительной службе" была внесена поправка, исключающая статью 33-1 "Президентский резерв руководства правоохранительных органов".

В связи с этим теперь требуется внести соответствующие изменения в указ президента, которыми исключается порядок формирования президентского резерва руководства правоохранительных органов, органов гражданской защиты РК.

Проектом предлагается новая редакция правил формирования президентского резерва руководства специальных государственных органов РК.

В частности, в документе предусматривается, что цель формирования президентского резерва – создание профессионального кадрового состава посредством качественного отбора сотрудников и их подготовки для занятия вакантных вышестоящих руководящих должностей в специальных государственных органах РК.

Формирование президентского резерва осуществляется ежеквартально с учетом прогноза текущей и перспективной потребности в кандидатах на занятие руководящих должностей специальных государственных органов РК.

Президентский резерв формируется из числа сотрудников:

соответствующих квалификационным требованиям, включающим требования по стажу службы, уровню профессиональной подготовки, предусмотренным к замещению по предполагаемой должности;

соответствующих по решению аттестационной комиссии занимаемой должности, в том числе рекомендованных для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;

не имеющих дисциплинарных взысканий на момент направления материалов.

Напомним, сотрудниками специального государственного органа являются граждане РК, состоящие на службе в органах национальной безопасности, уполномоченном органе в сфере внешней разведки, в Службе государственной охраны РК, которым присвоено специальное звание.

Кроме того, проектом предложено наделить Агентство по делам госслужбы и Антикор функцией по разработке и утверждению порядка расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) сотрудника правоохранительного органа и кандидата в антикоррупционную службу соответственно.

Также Антикоррупционная служба будет заниматься разработкой и утверждением:

порядка, этапов и сроков проведения внеплановой аттестации своих сотрудников;

порядка по обеспечению пропускного внутриобъектового режимов в административных зданиях антикоррупционной службы.

Помимо этого проектом вносятся поправки для служебного пользования в указ президента от 31 июля 2023 года "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта 2025 года.