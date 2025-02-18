#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Право

Президентский резерв руководства правоохранительных органов исключают в Казахстане

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 10:40 Фото: senate.parlam.kz
Агентство РК по противодействию коррупции подготовило проект поправок в указ президента о формировании Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов, органов гражданской защиты РК, а также некоторые другие указы, сообщает Zakon.kz.

В январе 2025 года в закон "О правоохранительной службе" была внесена поправка, исключающая статью 33-1 "Президентский резерв руководства правоохранительных органов".

В связи с этим теперь требуется внести соответствующие изменения в указ президента, которыми исключается порядок формирования президентского резерва руководства правоохранительных органов, органов гражданской защиты РК.

Проектом предлагается новая редакция правил формирования президентского резерва руководства специальных государственных органов РК.

В частности, в документе предусматривается, что цель формирования президентского резерва – создание профессионального кадрового состава посредством качественного отбора сотрудников и их подготовки для занятия вакантных вышестоящих руководящих должностей в специальных государственных органах РК.

Формирование президентского резерва осуществляется ежеквартально с учетом прогноза текущей и перспективной потребности в кандидатах на занятие руководящих должностей специальных государственных органов РК.

Президентский резерв формируется из числа сотрудников:

  • соответствующих квалификационным требованиям, включающим требования по стажу службы, уровню профессиональной подготовки, предусмотренным к замещению по предполагаемой должности;
  • соответствующих по решению аттестационной комиссии занимаемой должности, в том числе рекомендованных для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;
  • не имеющих дисциплинарных взысканий на момент направления материалов.

Напомним, сотрудниками специального государственного органа являются граждане РК, состоящие на службе в органах национальной безопасности, уполномоченном органе в сфере внешней разведки, в Службе государственной охраны РК, которым присвоено специальное звание.

Кроме того, проектом предложено наделить Агентство по делам госслужбы и Антикор функцией по разработке и утверждению порядка расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) сотрудника правоохранительного органа и кандидата в антикоррупционную службу соответственно.

Также Антикоррупционная служба будет заниматься разработкой и утверждением:

  • порядка, этапов и сроков проведения внеплановой аттестации своих сотрудников;
  • порядка по обеспечению пропускного внутриобъектового режимов в административных зданиях антикоррупционной службы.

Помимо этого проектом вносятся поправки для служебного пользования в указ президента от 31 июля 2023 года "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Новая экономическая зона появится в Казахстане
Право
11:36, Сегодня
Новая экономическая зона появится в Казахстане
В Казахстанский национальный лекарственный формуляр добавят новые препараты
Право
10:43, Сегодня
В Казахстанский национальный лекарственный формуляр добавят новые препараты
Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз
Право
08:59, Сегодня
Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: