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Четыре новых производства запустят в Казахстане

Четыре новых производства запустят в рамках Единой карты индустриализации Фото: пресс-служба премьер-министра
Министр индустрии и инфраструктурного развития утвердил приказ от 3 августа 2023 года "О некоторых вопросах Единой карты индустриализации", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, в 2023–2024 годах запланирован ввод в эксплуатацию четырех новых экономических объектов.

Среди них:

  • Строительство цеха по первичной обработке шерсти и изготовление нетканых материалов с административно-бытовым корпусом и контрольно-пропускным пунктом в Актюбинской области. Предприятие должно начать работу в 2024 году. Планируемая мощность – 2 112 тонн продукции.
  • Строительство завода по производству нетканого геотекстильного полотна на территории СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области. Начало деятельности запланировано на 2024 год. Планируется, что завод будет выпускать более 15 млн кв м полотна в год.
  • Производство смесовых и хлопчато-бумажных одежных тканей в городе Шымкенте. Запуск состоится уже в 2023 году. Предприятие будет выпускать 4,98 млн погонных метров ткани.
  • Строительство фабрики по производству трикотажных носков в городе Шымкенте. Мощность производства – 49,84 млн. пар в год. Планируемый старт работы – 2024 год.

Всего на сегодняшний день в Единую карту входят 344 промышленных объекта во всех регионах Казахстана.

Приказ введен в действие 3 августа 2023 года.

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