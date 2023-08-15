Четыре новых производства запустят в Казахстане
Фото: пресс-служба премьер-министра
Министр индустрии и инфраструктурного развития утвердил приказ от 3 августа 2023 года "О некоторых вопросах Единой карты индустриализации", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, в 2023–2024 годах запланирован ввод в эксплуатацию четырех новых экономических объектов.
Среди них:
- Строительство цеха по первичной обработке шерсти и изготовление нетканых материалов с административно-бытовым корпусом и контрольно-пропускным пунктом в Актюбинской области. Предприятие должно начать работу в 2024 году. Планируемая мощность – 2 112 тонн продукции.
- Строительство завода по производству нетканого геотекстильного полотна на территории СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области. Начало деятельности запланировано на 2024 год. Планируется, что завод будет выпускать более 15 млн кв м полотна в год.
- Производство смесовых и хлопчато-бумажных одежных тканей в городе Шымкенте. Запуск состоится уже в 2023 году. Предприятие будет выпускать 4,98 млн погонных метров ткани.
- Строительство фабрики по производству трикотажных носков в городе Шымкенте. Мощность производства – 49,84 млн. пар в год. Планируемый старт работы – 2024 год.
Всего на сегодняшний день в Единую карту входят 344 промышленных объекта во всех регионах Казахстана.
Приказ введен в действие 3 августа 2023 года.
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