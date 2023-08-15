Четыре новых производства запустят в Казахстане

Фото: пресс-служба премьер-министра

Министр индустрии и инфраструктурного развития утвердил приказ от 3 августа 2023 года "О некоторых вопросах Единой карты индустриализации", сообщает Zakon.kz.

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