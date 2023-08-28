Как будут включать проекты в карту индустриализации: утверждены правила

Министерство индустрии приказом от 22 августа 2023 года утвердило Правила включения промышленно-инновационных проектов в единую карту индустриализации, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, в единую карту индустриализации включаются промышленно-инновационные проекты, реализуемые субъектами промышленно-инновационной деятельности, и соответствующие следующим критериям:

инновационность – направленность на повышение экономической эффективности деятельности путем создания новых или значительно улучшенных продуктов (товаров, работ или услуг), технологий или процессов с учетом их дальнейшего внедрения и обеспечения экологической безопасности;

конкурентоспособность – конкурентные преимущества в сравнении с аналогичными промышленно-инновационными проектами, выражающиеся в низкой себестоимости, высоком качестве, растущем спросе и иных свойствах выпускаемой продукции, оказываемых работ и (или) предоставляемых услуг;

масштабность – значимость реализации промышленно-инновационного проекта для промышленного развития Республики Казахстан;

экспортоориентированность – наличие потенциала в устойчивом экспорте выпускаемой продукции, оказываемых работ и (или) предоставляемых услуг как минимум в одну зарубежную страну;

производительность труда – соотношение объема производства и трудовых ресурсов, рабочего времени, потраченных на производство.

Включение проектов в единую карту индустриализации производится в 3 этапа:

первый этап – рассмотрение проекта в местном исполнительном органе области, города республиканского значения и столицы;

второй этап – рассмотрение проекта в уполномоченном органе и национальном институте развития в области развития промышленности;

третий этап – рассмотрение проекта на заседании Штаба.

Местный исполнительный орган на постоянной основе осуществляет прием заявок от заявителей о включении их проектов в единую карту индустриализации.

Для включения проекта в единую карту индустриализации нужно направить в местный исполнительный орган в бумажной и (или) электронной форме заявку с приложением документов:

1) паспорт проекта;

2) план-график реализации проекта;

3) согласие на распространение первичных статистических данных;

4) копии документов, подтверждающих финансовую обеспеченность проекта в размере не менее 10% от стоимости проекта.

В качестве документов, подтверждающих финансовую обеспеченность проекта, предоставляется:

справка о наличии банковских счетов с указанием остатка денег на этих счетах, выданная банками за последние шесть месяцев;

договор банковского займа;

договор залога и правоустанавливающие документы на предмет залога;

договор страхования;

договор поручительства или гарантии, с приложением подтверждения наличия финансовых средств поручителя или гаранта способами, предусмотренными настоящим подпунктом.

Заявитель выбирает любой из способов финансового обеспечения, в том числе путем комбинирования нескольких способов.;

5) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

6) в случаях, когда при реализации проекта существует необходимость предоставления земельного участка, прилагаются копия письма местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы, подтверждающего наличие свободного земельного участка, а также копия акта предварительного выбора земельного участка с указанием координат (схемы) местоположения и планируемой площади отвода под реализацию проекта.

Если представлен полный пакет документов, местный исполнительный орган в течение 5 рабочих дней проводит региональную экспертизу и выдает заключение.

В заключении указывают:

сведения о проекте;

проработанность вопроса инфраструктуры;

соответствие плану развития области, города республиканского значения, столицы;

общие выводы и рекомендации по проекту.

Заключение региональной экспертизы направляют в уполномоченный орган с приложением заявки и прилагаемых к ней документов, а также копию такого заключения заявителю.

Уполномоченный орган направляет полученные от местного исполнительного органа материалы в национальный институт для проведения проверки на предмет корректного заполнения заявки и приложений к ней.

При предоставлении корректно заполненной заявки и приложений к ней и не выявлении каких-либо замечаний по итогам проведенной проверки, национальный институт направляет письмо об отсутствии замечаний с приложением заявки и приложений к ней в уполномоченный орган, а также в местный исполнительный орган для сведения.

Уполномоченный орган после получения от национального института письма об отсутствии замечаний выносит заявку на рассмотрение заседания Штаба.

Заседание Штаба проводится по мере поступления заявок, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Штаба считаются правомочными, если на нем присутствует более половины членов Штаба.

Решения Штаба принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими. Члены Штаба обладают равными голосами при принятии решений и при равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Штаба.

Штаб принимает одно из следующих решений:

о включении проектов в единую карту индустриализации с указанием ответственного государственного органа;

о возвращении проекта местному исполнительному органу на доработку с указанием исчерпывающего перечня выявленных замечаний и несоответствий по проекту;

об отклонении во включении проекта в единую карту индустриализации при несоответствии критериям единой карты индустриализации.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Штаба направляет копию протокола заседания в местный исполнительный орган и ответственный государственный орган, а также заявителю.

В течение 5 рабочих дней со дня направления протокола заседания Штаба уполномоченный орган вносит соответствующие дополнения в приказ руководителя уполномоченного органа, предусматривающего утверждение единой карты индустриализации.

Приказ вводится в действие 5 сентября 2023 года.