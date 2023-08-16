Рассчитывать ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть будут по-новому

Министерство торговли приказом от 14 августа 2023 года внесло поправки в Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, и Правила расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти, сообщает Zakon.kz.

Приказом обновлены Правила расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты.

Теперь размеры ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты рассчитываются следующим образом:

при значении средней рыночной цены сырой нефти до 25 долларов США за баррель – размер ставки вывозной таможенной пошлины равен 0 ;

США за баррель – размер ставки вывозной таможенной пошлины равен ; при значении средней рыночной цены сырой нефти от 25 до 105 долларов США за баррель – размер ставки вывозной таможенной пошлины рассчитывается путем умножения средней рыночной цены сырой нефти за предшествующий период на поправочный коэффициент;

США за баррель – размер ставки вывозной таможенной пошлины рассчитывается путем умножения средней рыночной цены сырой нефти за предшествующий период на поправочный коэффициент; при значении средней рыночной цены сырой нефти свыше 105 долларов США за баррель применяется одна из ставок вывозных таможенных пошлин, указанных в приложении 2 к Правилам, соответствующая средней рыночной цене на сырую нефть за предшествующий период, определенной на текущий месяц.

Так, при средней рыночной цене сырой нефти за предшествующий период со 105 до 115 долларов США за баррель применяется ставка вывозной таможенной пошлины 115 долларов США за тонну.

со 115 до 125 долларов США за баррель – 130 долларов США за тонну;

со 125 до 135 долларов США за баррель – 145 долларов США за тонну;

со 135 до 145 долларов США за баррель – 160 долларов США за тонну;

со 145 до 155 долларов США за баррель – 176 долларов США за тонну;

со 155 до 165 долларов США за баррель – 191 доллар США за тонну;

со 165 до 175 долларов США за баррель – 206 долларов США за тонну;

со 175 до 185 долларов США за баррель – 221 доллар США за тонну;

от 185 и выше долларов США за баррель – 236 долларов США за тонну.

При этом под предшествующим периодом понимают период времени, начиная с 20 числа за два месяца до текущего месяца по 20 число месяца, предшествующего текущему месяцу.

А текущий месяц – календарный месяц применения вывозных таможенных пошлин.

Ставки вывозных таможенных пошлин применяются в отношении вывоза сырой нефти и нефтепродуктов за пределы Казахстана в течение текущего месяца в долларах США за тонну.

Вывоз сырой нефти и нефтепродуктов из Казахстана не облагается вывозными таможенными пошлинами в случаях:

вывоза в страны, с которыми у РК заключены двухсторонние или многосторонние договоры, предусматривающие освобождение вывоза сырой нефти и нефтепродуктов от уплаты вывозных таможенных пошлин;

вывоза недропользователями сырой нефти, добытой ими по соглашениям (контрактам) о разделе продукции, заключенным с правительством РК или компетентным органом до 1 января 2009 года и прошедшим обязательную налоговую экспертизу, в которых предусмотрено освобождение вывоза сырой нефти от уплаты вывозных таможенных пошлин;

вывоза недропользователями сырой нефти, добытой ими по контрактам на недропользование, не являющимся соглашениями (контрактами) о разделе продукции, в которых предусмотрено освобождение сырой нефти от уплаты вывозных таможенных пошлин за исключением сырой нефти, вывозимой недропользователями, осуществляющими уплату роялти;

вывоза сырой нефти, добытой в рамках контрактов на недропользование по морским месторождениям, полностью расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, за исключением контрактов на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам:

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2031 года включительно при средней рыночной цене сырой нефти ниже 95 долларов за баррель; с 1 января 2032 года по 31 декабря 2036 года включительно при средней рыночной цене сырой нефти ниже 100 долларов за баррель; с 1 января 2037 года по 31 декабря 2041 года включительно при средней рыночной цене сырой нефти ниже 105 долларов за баррель; с 1 января 2042 года при средней рыночной цене сырой нефти ниже 110 долларов за баррель.

Объем вывозимой сырой нефти, добытой в рамках контрактов на недропользование по морским месторождениям, полностью расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, а также наименования таких морских месторождений, определяются графиком поставки нефти, ежемесячно направляемым уполномоченным органом в области углеводородов в уполномоченный орган в соответствии с Правилами формирования графика поставки нефти.

вывоза недропользователями сырой нефти, добытой ими по контрактам на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам, заключенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

Положения настоящего подпункта применяются, начиная с периода, на который приходится начало вывоза углеводородов, добытых в рамках соответствующего контракта на недропользование, в течение:

20 календарных лет – по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным морским проектам и газовым проектам на суше;

10 календарных лет – по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам на суше.

Объем вывозимой сырой нефти, добытой в рамках контрактов на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам, а также наименования таких месторождений, определяются графиком поставки нефти, ежемесячно направляемым уполномоченным органом в области углеводородов в уполномоченный орган в соответствии с Правилами формирования графика поставки нефти.

Также документ содержит формулу расчета средней рыночной цены сырой нефти. Она осталась без изменений и рассчитывается среднее значение цен сырой нефти марки KEBCO и BRENT, сложившихся на мировых рынках нефтяного сырья за день на бирже.

Помимо этого внесены изменения в Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия. Уточнено, что ставки таможенной пошлины в отношении товаров, включенных в перечень, применяются в отношении вывоза с территории РК, за исключением стран, с которыми у РК заключены двухсторонние и многосторонние соглашения, предусматривающие освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин.

Исключено применение отдельных ставок таможенной пошлины в отношении товаров, вывозимых в страны-участницы Договора о зоне свободной торговли.

Внесены уточняющие правки по срокам действия пошлин в Раздел 2. Нефть сырая и товары, выработанные из нефти, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия.

Приказ вводится в действие 26 августа 2023 года.