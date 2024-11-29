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Законодательство РК

В Казахстане установят вывозные таможенные пошлины на ряд нефтепродуктов

В Казахстане введуз вывозные пошлины на ряд нефтепродуктов, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 15:33 Фото: pixabay
Министерство торговли и интеграции подготовило изменения в Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается установление экспортных таможенных пошлин в размере 60 долларов за тонну на смеси углеводородов, вазелин нефтяной, битум, углеводороды циклические, материалы смазочные, присадки, растворители, биодизель. 

Как поясняется, для пополнения бюджета РК, МФ РК предложено установить ЭТП в отношении порядка 320 товарных позиции. По результатам проведенной работы по данному предложению в целях изыскания дополнительных резервов по поступлению в бюджет Протоколом МВК одобрено установление ставок экспортных таможенных пошлин в размере 60 долларов за тонну науказанные выше нефтепродукты при их вывозе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря.


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