В Казахстане установят вывозные таможенные пошлины на ряд нефтепродуктов
В частности, предусматривается установление экспортных таможенных пошлин в размере 60 долларов за тонну на смеси углеводородов, вазелин нефтяной, битум, углеводороды циклические, материалы смазочные, присадки, растворители, биодизель.
Как поясняется, для пополнения бюджета РК, МФ РК предложено установить ЭТП в отношении порядка 320 товарных позиции. По результатам проведенной работы по данному предложению в целях изыскания дополнительных резервов по поступлению в бюджет Протоколом МВК одобрено установление ставок экспортных таможенных пошлин в размере 60 долларов за тонну науказанные выше нефтепродукты при их вывозе.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря.