Списывать имущество гражданской обороны разрешили после испытания в аккредитованных лабораториях

Министерство по чрезвычайным ситуациям внесло соответствующие дополнения в Правила хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены следующими новыми положениями:

До истечения предельного срока хранения имущества гражданской обороны государственных органов подвергается испытанию в аккредитованных лабораториях.

Сроки (периодичность) проведения испытания имущества гражданской обороны государственных органов в аккредитованных лабораториях определены в приложении 2-1 к настоящим Правилам.

Заключение аккредитованной лаборатории является основанием для списания или продления сроков хранения имущества гражданской обороны.

Также правила дополнены новым приложением, которое устанавливает сроки (периодичность) проведения испытания имущества гражданской обороны государственных органов в аккредитованных лабораториях.

Так, периодичность осмотра при хранении противогазов фильтрующих составляет один раз в два года. Периодичность лабораторных испытаний противогазов фильтрующих составляет первый раз за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения; второй раз через четыре года после истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в два года. Для испытаний отбирают по пять противогазов, дополнительных патронов, респираторов и по две камеры защитные детские от заводской партии (при хранении неполной партии противогазов – 1 противогаз от 1000 штук).

Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля осматривают один раз в год. Лабораторным испытаниям подвергают один раз в пять лет – поверка и консервация, 100% приборов, находящихся на хранении.

Приборы химической разведки осматривают один раз в год. Один раз в пять лет проводят проверку работоспособности, поверку, техническое обслуживание и замену комплектующих изделий, 100% приборов, находящихся на хранении.

Противогазы изолирующие осматривают один раз в два года. Лабораторные испытания проводят первый раз за год до истечения гарантийного срока хранения, далее один раз в два года; по 6 штук от партии (по 3 противогаза из 2 ящиков).

Средства защиты кожи осматривают один раз в два года. Лабораторные испытания проводят первый раз за год до истечения гарантийного срока хранения, далее один раз в два года; 1 изделие от партии.

Индивидуальные противохимические пакеты осматривают раз в год. Испытывают в лаборатории первый раз за год до истечения гарантийного срока хранения, далее один раз в пять лет, 10 пакетов от партии без проверки химических показателей.

Средства фильтровентиляции для защитных сооружений гражданской обороны осматривают раз в два года. Лабораторные испытания проходят первый раз за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в пять лет, 100% от всего наличия.

Средства медицинской защиты осматривают один раз в год. Лабораторным испытаниям подвергают первый раз за год до истечения гарантийного срока хранения, далее один раз в 2 года, 1 изделие от партии.

Образцы после испытаний хранятся в тех же ящиках вместе с копиями протоколов испытаний (сертификатов), из которых они были взяты и учитываются как лабораторные. Ящики с лабораторными образцами маркируются буквой "Л" в квадрате со стороной 12 см.

Приказ вводится в действие 25 августа 2023 года.