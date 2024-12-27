#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
Право

Акиматы обязали ежегодно информировать МЧС о готовности имущества гражданской обороны

Обновлены Правила приобретения, создания и использования имущества гражданской обороны, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 11:46 Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 19 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила приобретения, создания и использования имущества гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что к имуществу гражданской обороны относятся: средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, средства индивидуальной медицинской защиты, средства связи и оповещения и другие материально-технические средства.

Имущество гражданской обороны приобретают для обеспечения защиты населения в мирное и военное время от поражающих факторов современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом опасных веществ.

Имущество гражданской обороны приобретается в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.

Создание имущества гражданской обороны определяется с учетом возможной обстановки применения современных средств поражения, отраженных в планах гражданской обороны, а при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации на соответствующей территории — в планах действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы ежегодно в период с 1 по 10 декабря соответствующего года передают в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты информацию по накоплению, хранению, обновлению, поддержанию в готовности, списанию и утилизации имущества гражданской обороны.

Имущество гражданской обороны используется по прямому предназначению.

При этом использование имущества гражданской обороны в военное время устанавливается планом гражданской обороны. А использование имущества гражданской обороны в мирное время устанавливается планом действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В планах гражданской обороны и планах действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются пункты выдачи имущества гражданской обороны, сроки, количество и очередность распределения по объектам, лица, ответственные за получение со складов и доставку к пунктам выдачи, организация выдачи, подгонки и проверки имущества гражданской обороны, порядок обеспечения транспортом для перевозки.

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Профстандарт для специалистов по управлению жилыми и нежилыми зданиями утвердили в Казахстане
Право
10:48, Сегодня
Профстандарт для специалистов по управлению жилыми и нежилыми зданиями утвердили в Казахстане
Что поменялось в правилах труда и отдыха водителей
Право
09:48, Сегодня
Что поменялось в правилах труда и отдыха водителей
Черта бедности изменилась в Казахстане
Право
08:40, Сегодня
Черта бедности изменилась в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: