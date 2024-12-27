Акиматы обязали ежегодно информировать МЧС о готовности имущества гражданской обороны

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 19 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила приобретения, создания и использования имущества гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что к имуществу гражданской обороны относятся: средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, средства индивидуальной медицинской защиты, средства связи и оповещения и другие материально-технические средства.

Имущество гражданской обороны приобретают для обеспечения защиты населения в мирное и военное время от поражающих факторов современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом опасных веществ.

Имущество гражданской обороны приобретается в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.

Создание имущества гражданской обороны определяется с учетом возможной обстановки применения современных средств поражения, отраженных в планах гражданской обороны, а при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации на соответствующей территории — в планах действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы ежегодно в период с 1 по 10 декабря соответствующего года передают в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты информацию по накоплению, хранению, обновлению, поддержанию в готовности, списанию и утилизации имущества гражданской обороны.

Имущество гражданской обороны используется по прямому предназначению.

При этом использование имущества гражданской обороны в военное время устанавливается планом гражданской обороны. А использование имущества гражданской обороны в мирное время устанавливается планом действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В планах гражданской обороны и планах действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются пункты выдачи имущества гражданской обороны, сроки, количество и очередность распределения по объектам, лица, ответственные за получение со складов и доставку к пунктам выдачи, организация выдачи, подгонки и проверки имущества гражданской обороны, порядок обеспечения транспортом для перевозки.

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.