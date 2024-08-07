У Агентства по регулированию и развитию финансового рынка появился ряд новых функций

Указом президента от 29 июля 2024 года внесены изменения в Положение об Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавились:

согласование типового договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников, разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом в области здравоохранения;

согласование правил страхования профессиональной ответственности медицинских работников, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области здравоохранения;

определение порядка обеспечения информационной безопасности электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов;

определение порядка проведения биометрической идентификации на финансовом рынке;

определение условий и порядка выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов;

принятие в случаях, установленных законами РК, решения о приостановлении, возобновлении действия, лишении разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов;

определение порядка проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов;

определение порядка продления сроков исполнения письменного предписания, примененного к оператору электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов, либо плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению;

определение перечня иностранных профессиональных организаций;

определение совместно с Национальным Банком РК предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам;

установление требований к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита;

определение порядка получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита физическому лицу;

определение порядка избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмана;

согласование внутренних правил банковского омбудсмана, порядка учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений банковского омбудсмана;

направление совету представителей банковского омбудсмана рекомендаций о деятельности банковского омбудсмана в случаях выявления в действиях (бездействии) банковского омбудсмана нарушений прав потребителей финансовых услуг;

определение порядка избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности микрофинансового омбудсмана;

согласование внутренних правил микрофинансового омбудсмана, порядка учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений микрофинансового омбудсмана;

направление совету представителей микрофинансового омбудсмана рекомендаций о деятельности микрофинансового омбудсмана в случаях выявления в действиях (бездействии) микрофинансового омбудсмана нарушений прав потребителей финансовых услуг;

определение порядка обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа и (или) микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита по согласованию с Министерством обороны РК;

определение порядка урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц;

определение иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро;

определение перечня сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро;

разработка и утверждение профессиональных стандартов в регулируемой сфере по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций с учетом заключения Национальной палаты предпринимателей РК, которое носит рекомендательный характер;

осуществление полномочий в области признания профессиональных квалификаций, предусмотренных статьей 9 закона "О профессиональных квалификациях";

Кроме того, расширены полномочия председателя Агентства. Теперь он:

утверждает стратегический план Агентства по согласованию с президентом либо по его уполномочию руководителем Администрации президента;

утверждает порядок ведения бухгалтерского учета, типовой план счетов и формы финансовой отчетности Агентства по согласованию с Национальным банком РК;

определяет порядок возмещения расходов на служебные командировки, в том числе и в иностранные государства по согласованию с Национальным банком РК;

утверждает положение о подразделении внутреннего аудита;

утверждает стандарты внутреннего аудита Агентства;

утверждает среднесрочный план аудиторских проверок и годовой отчет подразделения внутреннего аудита.

Указом установлено, что финансирование деятельности Агентства осуществляется из бюджета (сметы расходов) Национального банка РК.

Агентство самостоятельно осуществляет от имени Республики Казахстан права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом, находящимся на его балансе, в порядке, определяемом правовыми актами Агентства.

Указ вводится в действие с 20 августа, за исключением отдельных норм.

Мы сообщали, что ряд новых функций добавили Комитету государственных доходов, Министерству труда, Министерству нацэкономики.