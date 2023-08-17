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Орден "Единство народа" учредили в Казахстане

Орден "Единство народа" учредили в Казахстане Фото: akorda.kz
Президент подписал распоряжение о внесении изменений в Инструкцию о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Казахстан и их вручения, сообщает Zakon.kz.

В инструкцию добавлен новый орден "Ел бірлігі" (Единство народа).

Орден имеет форму двухслойной восьмиконечной звезды диаметром 50 мм. На лицевой стороне ордена в центре расположено изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты), фон которого залит эмалью голубого цвета.

По кругу от шанырака в виде солнечных лучей расходятся уыки. Под шаныраком на ленте, фон которой залит ювелирной эмалью синего цвета, полукругом нанесена надпись "ЕЛ БІРЛІГІ".

Вокруг шанырака на фоне голубого цвета располагаются узоры "қошқар мүйіз".

Накладка – металл белого цвета (сплав серебра 999, золочение).

Вставка: фианиты – 8 штук диаметром 2,5 мм.

Распоряжение введено в действие 12 августа 2023 года. 

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