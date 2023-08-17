Орден "Единство народа" учредили в Казахстане

Фото: akorda.kz

Президент подписал распоряжение о внесении изменений в Инструкцию о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Казахстан и их вручения, сообщает Zakon.kz.

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