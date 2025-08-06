Порядок представления к госнаградам: Токаев внес изменения

Распоряжением президента РК от 26 июля 2025 года внесены изменения в Инструкцию о порядке представления к награждению государственными наградами РК и их вручения и образцов госнаград, сообщает Zakon.kz.

В частности, в инструкции уточняется, что вид награды определяется, исходя из характера и степени заслуг представляемого к награждению с учетом статусов знаков высшей степени отличия – ордена "Алтын Қыран", званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", орденов, медалей и почетных званий.

На каждого представляемого к государственной награде составляется наградной лист установленного образца.

В наградном листе (форма № 1) излагаются данные, характеризующие личность награждаемого, общий трудовой стаж работы в отрасли и в данном коллективе, конкретные заслуги, сведения об эффективности и качестве работы; для лиц, занятых на производстве, – основные результаты работы, а также указывается награда, которой он может быть отмечен.

Лицам, привлекавшимся к ответственности за совершение уголовного правонарушения, а также многодетной матери, претендующей на получение подвески "Алтын алқа" или "Күміс алқа", если в ее отношении или отношении ее детей возбуждалось уголовное дело, может быть отказано в награждении.

Информация об уголовных правонарушениях, независимо от срока их совершения, в обязательном порядке отражается в наградном листе с детальным указанием всех обстоятельств.

К наградному листу также прилагается характеристика из органов внутренних дел на лицо, совершившее уголовное правонарушение, если с момента его совершения или прекращения уголовного производства не прошло 10 лет.

Наградной лист подписывается руководителем организации.

Наградной лист на первого руководителя подписывается руководством вышестоящего органа.

Наградные листы скрепляются печатями тех организаций, руководителями которых они подписаны. На многодетную мать, представляемую к соответствующей награде, заполняется наградной лист установленного образца (форма № 2).

Наградные листы заполняются: на работающих матерей – по месту работы; на работающих индивидуально и неработающих матерей – местными исполнительными органами и заверяются их подписью и печатью.

Наградной лист (форма № 2) заполняется на основании личных документов матери и детей, а на детей, пропавших без вести или погибших при обстоятельствах, указанных в статье 28 Закона "О государственных наградах Республики Казахстан", представляются справки или другие подтверждающие документы соответствующих органов.

В случае, если ребенок многодетной матери является гражданином иностранного государства, к наградному листу прикладывается его цветная фотография размером 3x4, сделанная на момент сбора документов, а при достижении им 18 лет также прилагается полная цветная копия документа, удостоверяющего личность иностранца.

Справки, подтверждающие наличие детей, действительны в течение года.

Наградные листы заполняются с применением компьютерной техники.

К наградным листам представляемых к присвоению званий "Халық қаһарманы", "Казақстанның Еңбек Ері" и почетных званий прилагаются две фотокарточки размером 3x4 с указанием фамилии и инициалов на обратной стороне.

Неправильно оформленные и поступившие менее чем за 30 дней до заседания Комиссии по государственным наградам наградные документы к рассмотрению не принимаются.

Также уточняется, что представления на имя президента республики вносятся:

на работников организаций вне зависимости от форм собственности, местных государственных органов, представителей региональных общественных объединений – акимами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента;

на первых руководителей центральных государственных органов, органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, акимов и председателей маслихатов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента – парламентом и правительством РК.

Порядок представления ходатайств о награждении военнослужащих и сотрудников Министерства обороны РК, Министерства внутренних дел РК, Комитета национальной безопасности РК, Службы государственной охраны РК, а также гражданского контингента этих органов определяется их руководством.

Предложения о награждении граждан РК, проживающих за пределами республики, а также иностранцев и лиц без гражданства представляются Министерством иностранных дел либо другими министерствами, государственными комитетами, иными центральными государственными и местными исполнительными органами по согласованию с МИД РК.

В исключительных случаях, связанных с совершением героических подвигов, экстремальными обстоятельствами, устранением последствий чрезвычайных ситуаций, центральные государственные и местные исполнительные органы могут вносить представления о награждении работников иных центральных государственных и местных исполнительных органов после получения письменного согласия их первых руководителей.

Вместе с тем инструкция дополнена пунктом о том, что лицам, удостоенным почетных званий Республики Казахстан, вручается нагрудный знак установленного образца.

Указывается, что все документы о награждении заполняются в Администрации президента РК.

Документы о награждении являются бессрочными. Какие-либо исправления в документах о награждении не допускаются.

Ответственность за организацию и проведение вручения государственных наград на местах возлагается на исполнительные органы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Вручение государственных наград общественными объединениями осуществляется в присутствии представителя местного исполнительного органа. Представитель визирует протокол вручения с указанием своих данных: должности, фамилии, имени и отчества.

Восстановление в правах на награды в случае необходимости осуществляется по ходатайству органов, обладающих правом внесения представления к награждению, с приложением подтверждающих документов (копии соответствующего судебного акта и заявления лица, восстанавливаемого в праве на государственную награду).

Также правила дополнены пунктом о том, что при изготовлении дубликатов государственных наград драгоценные металлы не используются.

Информация о награждении госнаградами, включая списки награжденных и их количество, а также наградные листы по запросам физических и юридических лиц не выдаются.

В качестве исключения такая информация и наградные листы могут быть выданы: