Конституционный суд признал конституционным порядок обжалования актов следственного судьи

Конституционный суд принял нормативное постановление от 17 августа 2023 года "О рассмотрении на соответствие Конституции РК части четвертой статьи 107 и пункта 3) части второй статьи 484 Уголовно-процессуального кодекса РК от 4 июля 2014 года", сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратился казахстанец с требованием проверить, соответствуют ли Конституции нормы части четвертой статьи 107 и пункта 3) части второй статьи 484 УПК. В ст. 484 предусмотрено, что судебные акты, вынесенные следственным судьей, не подлежат пересмотру в кассационном порядке. А в ст. 107 говорится, что по истечении срока для обжалования актов следственного судьи материалы с жалобой направляются в областной или приравненный к нему суд, решение которого является окончательным.

Казахстанец считает, что данные нормы лишают правовой гарантии конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд постановил признать часть четвертую статьи 107 и пункт 3) части второй статьи 484 УПК РК соответствующими Конституции РК.

Как Конституционный суд мотивировал свое решение

Правовые нормы Конституции являются основой для формирования и развития всех нормативных правовых актов, регулирующих конституционно-правовые отношения. В этой связи Конституция не определяет порядок судебной защиты.

Эти вопросы отнесены к компетенции Парламента, который вправе издавать законы, регулирующие важнейшие общественные отношения, устанавливающие основополагающие принципы и нормы, касающиеся вопросов судоустройства и судопроизводства.

Согласно части третьей статьи 54 УПК, следственный судья – судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве.

Деятельность указанного института является важной гарантией реализации права каждого на судебную защиту от незаконных решений, действий и произвола со стороны органов уголовного преследования. Следственный судья не разрешает вопрос о виновности или невиновности подозреваемого (обвиняемого). Осуществляемый им судебный контроль является самостоятельной функцией судебной власти, направленной прежде всего на недопущение нарушения прав и законных интересов личности на стадии досудебного производства или незамедлительное их восстановление.



Судебный контроль в досудебном производстве осуществляется в предварительном и последующем порядках.

Предварительный судебный контроль направлен на осуществление контроля за законностью проведения процессуальных действий, ограничивающих конституционные права и свободы человека в уголовном процессе (например, санкционирование мер пресечения и следственных действий), тогда как последующий судебный контроль нацелен на восстановление нарушенных конституционных прав и свобод.



Заложенный законодателем в статье 106 УПК судебный контроль является последующим, когда следственный судья рассматривает жалобы участников уголовного процесса, в том числе на действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование. По результатам рассмотрения жалобы следственный судья признает действия (бездействие) или решения соответствующего должностного лица незаконными или необоснованными, отменяет их или обязывает устранить допущенное нарушение либо оставляет жалобу без удовлетворения.

В соответствии со статьями 107 и 415 УПК вынесенное следственным судьей постановление может быть обжаловано в областной или приравненный к нему суд. При этом правом обжалования обладают подозреваемый, его защитник, законный представитель, потерпевший, его законный представитель, представитель, лицо, чьи права и свободы непосредственно затрагиваются актом следственного судьи, а прокурор – правом принесения ходатайства.

Таким образом, введение в уголовный процесс института следственного судьи, обладающего полномочиями по осуществлению судебного контроля, охватывающего весь объем досудебного производства, процессуальное закрепление возможности обжалования постановления следственного судьи в вышестоящий суд, отвечает конституционной гарантии об обеспечении каждому права на судебную защиту.

Пункт 3) части второй статьи 484 УПК исключает постановления следственного судьи из числа судебных актов, которые могут быть пересмотрены в кассационном порядке. Главная задача кассационной судебной инстанции ‒ проверка правильности применения норм материального и процессуального права и установление единой судебной практики, отвечающей конституционным принципам.

По мнению Конституционного суда, вступление постановления следственного судьи в законную силу после проверки его законности и обоснованности областным или приравненным к нему судом, а также исключение постановления следственного судьи из числа судебных актов, которые могут быть пересмотрены в кассационном порядке, нельзя рассматривать как ограничение права каждого на судебную защиту своих прав и свобод.

Основным назначением досудебного производства является подготовка уголовного дела к главному судебному разбирательству. Поэтому проверка законности действий и решений органов, ведущих уголовный процесс, осуществляется преимущественно при последующем рассмотрении дела в суде по существу.

Конституционный суд учитывает и дополнительные гарантии, установленные законодателем в статье 107 УПК в целях объективного, беспристрастного и скорейшего рассмотрения жалоб на постановления следственного судьи. Так, в УПК предусмотрен сокращенный (не позднее 3 суток) срок для принятия жалобы и проверки вышестоящим судом законности и обоснованности постановления, санкции следственного судьи; рассмотрение жалобы в судебном заседании; участие в судебном заседании прокурора, подозреваемого, его защитника и законного представителя, потерпевшего, его законного представителя и других лиц, чьи права и интересы затрагиваются обжалуемым решением. Минимизировано влияние должностных лиц органа, осуществляющего досудебное расследование, путем исключения их из числа участников судебного заседания.

С учетом компетенции и полномочий следственного судьи, наличия в УПК прямого запрета на предрешение следственным судьей вопросов, которые могут являться предметом судебного рассмотрения при разрешении уголовного дела по существу, запрета на выводы о доказанности или недоказанности вины, допустимости или недопустимости собранных доказательств и установления нормативных пределов судебной проверки законодатель, предусматривая возможность обжалования актов следственного судьи в вышестоящий суд, исходил из того, что указанные судебные акты являются промежуточными, не разрешают дела по существу и не влияют на содержание подлежащего принятию итогового решения по уголовному делу.

Таким образом, законодатель в рамках своих конституционных полномочий установил такие институциональные и процедурные условия пересмотра судебных актов следственного судьи, которые отвечают требованиям процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты, исключают возможность затягивания или необоснованного возобновления судебного разбирательства.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (т.е. 17 августа 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

