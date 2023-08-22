В Казахстане разработали законопроект по использованию навигационных пломб
Так, закон "О транспорте в Республике Казахстан" дополняется новой статьей по отслеживанию перевозок с использованием навигационных пломб.
Предусматривается, что для использования современных технических и технологических решений при организации перевозок по территориям государств-членов Евразийского экономического союза, а также минимизации применения мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых по таможенной территории ЕАЭС, обеспечения законного оборота товаров на внутреннем рынке союза, товары и транспортные средства могут отслеживаться с использованием навигационных пломб в следующих перевозках:
- начатых на территории одного государства-члена и завершаемых на территории другого государства-члена Евразийского экономического союза;
- начатых на территории государства-члена, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов и завершаемых на территории государства-члена ЕАЭС, в котором они начаты;
- начатых за пределами таможенной территории ЕАЭС, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов союза и завершаемых на территории одного из государств-членов союза;
- начатых на территории одного государства-члена ЕАЭС, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов союза и завершаемых за пределами таможенной территории союза;
- начатых за пределами таможенной территории ЕАЭС, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов и завершаемых за пределами таможенной территории союза;
- начатых и завершенных на территории РК.
Сохранность навигационных пломб обеспечивается перевозчиками, осуществляющими перевозки.
Также в закон вводятся понятия "информационная система отслеживания перевозок", "навигационная пломба", "национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок", "отслеживание перевозки" и т.д.
Законопроект предусматривает, что отслеживание перевозок с использованием навигационных пломб осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок в соответствии с международными договорами, заключенными в рамках Евразийского экономического союза и данным законом.
Взаимоотношения национального оператора информационной системы отслеживания перевозок и перевозчика при отслеживании перевозок с использованием навигационных пломб осуществляется на договорной основе в соответствии с гражданским законодательством РК.
Координация работы по отслеживанию перевозок с использованием навигационных пломб национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок осуществляется уполномоченным органом в сфере таможенного дела.
Согласно документу, перевозчики и иные лица, участвующие в перевозках с применением навигационных пломб, обязаны соблюдать порядок отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб в соответствии с международными договорами, заключенными в рамках ЕАЭС, решениями комиссии ЕАЭС и данным законом.
Также закон дополняется статьей, предусматривающей работу Национального оператора информационной системы отслеживания перевозок.
"Национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок может быть государственное предприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству", - говорится в законопроекте.
При этом правительством республики может быть определено несколько национальных операторов в зависимости от видов транспорта.
Обязанности национального оператора информационной системы отслеживания перевозок:
- соблюдать единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечивать информационную безопасность;
- обеспечивать возможность отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб в соответствии с порядком, установленным ЕАЭС;
- предоставлять в режиме реального времени уполномоченным национальным операторам (органам) других государств-членов ЕАЭС, по территориям которых будут перевозиться (перевозятся) объекты отслеживания, сведения по отслеживанию перевозок, определенные Евразийской экономической комиссией;
- осуществлять сбор, обработку, передачу информации о такой перевозке (включая передачу информации в режиме реального времени в контролирующие государственные органы и организации РК) и иные действия, необходимые для обеспечения ее отслеживания по территории республики;
- соблюдать порядок совершения действий национального оператора информационной системы отслеживания перевозок при возникновении нештатной ситуации или осуществлении несанкционированного действия при отслеживании перевозки с использованием навигационных пломб, определяемый ЕЭК;
- обеспечивать работу информационной системы отслеживания перевозок по территориям государств-членов ЕАЭС на постоянной основе в течение 24-х часов в сутки, семь дней в неделю.
Как отмечается, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок несет ответственность в соответствии с законодательством РК.
В связи с чем Кодекс РК "Об административных правонарушениях" дополняется статьей "571-2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок возложенных на него обязанностей".
За данное нарушение предусматривается штраф для субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 (345 000 тенге в 2023 году), на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП (690 000 тенге).
При этом действия (бездействие), предусмотренные данной статьей, совершенные национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства – в 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 400 МРП.
Кроме того, кодекс дополняется статьей "571-3. Несанкционированное снятие, срыв, повреждение, уничтожение, утеря, необеспечение сохранности либо несанкционированная замена навигационных пломб при осуществлении перевозок с использованием навигационных пломб", за которое также предусмотрен штраф:
- на физических лиц – 5 МРП (17 250 тенге);
- на субъектов малого предпринимательства – 10 МРП (34 500 тенге);
- на субъектов среднего предпринимательства – в 15 МРП (51 750 тенге);
- на субъектов крупного предпринимательства – 25 МРП (86 250 тенге).
За повторное нарушение штраф увеличивается в два раза.
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 сентября.