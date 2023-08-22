В Казахстане разработали законопроект по использованию навигационных пломб

Комитет государственных доходов МФ РК разработал проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам отслеживания международных перевозок", сообщает Zakon.kz.

Так, закон "О транспорте в Республике Казахстан" дополняется новой статьей по отслеживанию перевозок с использованием навигационных пломб.

Предусматривается, что для использования современных технических и технологических решений при организации перевозок по территориям государств-членов Евразийского экономического союза, а также минимизации применения мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых по таможенной территории ЕАЭС, обеспечения законного оборота товаров на внутреннем рынке союза, товары и транспортные средства могут отслеживаться с использованием навигационных пломб в следующих перевозках:

начатых на территории одного государства-члена и завершаемых на территории другого государства-члена Евразийского экономического союза;

начатых на территории государства-члена, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов и завершаемых на территории государства-члена ЕАЭС, в котором они начаты;

начатых за пределами таможенной территории ЕАЭС, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов союза и завершаемых на территории одного из государств-членов союза;

начатых на территории одного государства-члена ЕАЭС, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов союза и завершаемых за пределами таможенной территории союза;

начатых за пределами таможенной территории ЕАЭС, осуществляемых по территориям двух и более государств-членов и завершаемых за пределами таможенной территории союза;

начатых и завершенных на территории РК.

Сохранность навигационных пломб обеспечивается перевозчиками, осуществляющими перевозки.

Также в закон вводятся понятия "информационная система отслеживания перевозок", "навигационная пломба", "национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок", "отслеживание перевозки" и т.д.

Законопроект предусматривает, что отслеживание перевозок с использованием навигационных пломб осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок в соответствии с международными договорами, заключенными в рамках Евразийского экономического союза и данным законом.



Взаимоотношения национального оператора информационной системы отслеживания перевозок и перевозчика при отслеживании перевозок с использованием навигационных пломб осуществляется на договорной основе в соответствии с гражданским законодательством РК.



Координация работы по отслеживанию перевозок с использованием навигационных пломб национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок осуществляется уполномоченным органом в сфере таможенного дела.



Согласно документу, перевозчики и иные лица, участвующие в перевозках с применением навигационных пломб, обязаны соблюдать порядок отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб в соответствии с международными договорами, заключенными в рамках ЕАЭС, решениями комиссии ЕАЭС и данным законом.

Также закон дополняется статьей, предусматривающей работу Национального оператора информационной системы отслеживания перевозок.



"Национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок может быть государственное предприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству", - говорится в законопроекте.



При этом правительством республики может быть определено несколько национальных операторов в зависимости от видов транспорта.

Обязанности национального оператора информационной системы отслеживания перевозок:

соблюдать единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечивать информационную безопасность;

обеспечивать возможность отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб в соответствии с порядком, установленным ЕАЭС;

предоставлять в режиме реального времени уполномоченным национальным операторам (органам) других государств-членов ЕАЭС, по территориям которых будут перевозиться (перевозятся) объекты отслеживания, сведения по отслеживанию перевозок, определенные Евразийской экономической комиссией;

осуществлять сбор, обработку, передачу информации о такой перевозке (включая передачу информации в режиме реального времени в контролирующие государственные органы и организации РК) и иные действия, необходимые для обеспечения ее отслеживания по территории республики;

соблюдать порядок совершения действий национального оператора информационной системы отслеживания перевозок при возникновении нештатной ситуации или осуществлении несанкционированного действия при отслеживании перевозки с использованием навигационных пломб, определяемый ЕЭК;

обеспечивать работу информационной системы отслеживания перевозок по территориям государств-членов ЕАЭС на постоянной основе в течение 24-х часов в сутки, семь дней в неделю.

Как отмечается, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок несет ответственность в соответствии с законодательством РК.

В связи с чем Кодекс РК "Об административных правонарушениях" дополняется статьей "571-2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок возложенных на него обязанностей".

За данное нарушение предусматривается штраф для субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 (345 000 тенге в 2023 году), на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП (690 000 тенге).

При этом действия (бездействие), предусмотренные данной статьей, совершенные национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства – в 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 400 МРП.

Кроме того, кодекс дополняется статьей "571-3. Несанкционированное снятие, срыв, повреждение, уничтожение, утеря, необеспечение сохранности либо несанкционированная замена навигационных пломб при осуществлении перевозок с использованием навигационных пломб", за которое также предусмотрен штраф:

на физических лиц – 5 МРП (17 250 тенге);

на субъектов малого предпринимательства – 10 МРП (34 500 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в 15 МРП (51 750 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – 25 МРП (86 250 тенге).



За повторное нарушение штраф увеличивается в два раза.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 сентября.