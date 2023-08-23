Повышение стипендий студентам: появился текст постановления правительства

Опубликован текст постановления правительства от 17 августа 2023 года, которым в Правилах назначения, выплаты и размеров государственных стипендий установлены новые размеры стипендий, сообщает Zakon.kz.

С 1 сентября 2023 года размер стипендий составит:

студентам, обучающимся в вузах, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге (сейчас стипендия составляет 36 660 тенге);

(сейчас стипендия составляет 36 660 тенге); студентам, обучающимся по педагогическим направлениям, – 67 200 тенге (сейчас – 58 800 тенге);

(сейчас – 58 800 тенге); студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге (сейчас – 58 800 тенге);

(сейчас – 58 800 тенге); интернам – 75 890 тенге (сейчас – 66 403 тенге);

(сейчас – 66 403 тенге); магистрантам – 97 024 тенге (сейчас – 86 987 тенге);

(сейчас – 86 987 тенге); магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", – 181 250 тенге (сейчас – 162 500 тенге);

(сейчас – 162 500 тенге); докторантам – 217 500 тенге (сейчас – 195 000 тенге);

(сейчас – 195 000 тенге); докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 217 500 тенге (сейчас – 195 000 тенге);

(сейчас – 195 000 тенге); врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге (сейчас – 100 036 тенге);

(сейчас – 100 036 тенге); магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы , но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу; студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге (сейчас – 21 787 тенге);

(сейчас – 21 787 тенге); студентам, обучающимся в организациях образования технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге (сейчас – 20 948 тенге).

Также внесено уточнение в п. 3 Правил, согласно которому правила не распространяются на порядок назначения и выплаты стипендий, учреждаемых президентом РК, а также государственных именных стипендий, учреждаемых уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Постановление вводится в действие 1 сентября 2023 года.