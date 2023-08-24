В каких случаях выпускник вуза может получить отсрочку от призыва в армию

Может ли выпускник вуза получить отсрочку от армии, если его мама пожизненно является инвалидом первой группы по зрению? На этот вопрос ответили в Мининистерстве обороны, сообщает Zakon.kz.

"В этом году я заканчиваю университет, и меня ждет армия. Моя мама является инвалидом первой группы по зрению (пожизненно). Других родственников, кроме старшего брата и бабушки (первая группа инвалидности) – они проживают в другом городе, у нас нет. Могу ли я рассчитывать на отсрочку от армии в этом случае? Возможно ли такое, что меня передадут на воинский учет военнообязанных запаса?" - такой вопрос прозвучал на сайте Минобороны.

На что в ведомстве отметили, что согласно пункту 2 статьи 35 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимся в посторонней помощи и не находящимся на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории РК вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.

"Таким образом, в вашем случае отсрочка от призыва по семейным обстоятельствам не предусмотрена. В соответствии с пунктом 52 Правил передача с воинского учета призывников, признанных негодными к воинской службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, а также освобожденных от призыва на воинскую службу по призыву в мирное время по причинам, предусмотренным статьей 36 закона, на учет военнообязанных производится на основании решения районной (городской) призывной комиссии, подтвержденного решением областной призывной комиссии", – пояснили в Минобороны.

Вместе с тем в министерстве напомнили, что согласно правилам воинского учета военнообязанных и призывников, таковым необходимо явиться в установленное время и место по вызову (повестке) МОВУ района (города областного значения) или акимата села, имея при себе удостоверение о приписке (военный билет), удостоверение личности гражданина РК и водительское удостоверение (при его наличии), либо электронный документ удостоверения личности и водительского удостоверения (при его наличии) из сервиса цифровые документы.

При прибытии в населенный пункт (административный район) на новое место жительства или место временного пребывания (на срок свыше трех месяцев), а также в служебную командировку, на учебу, в отпуск или на лечение (на срок свыше трех месяцев) в течение семи рабочих дней необходимо обратиться в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или веб-портал электронного правительства egov.kz для постановки на воинский учет.

Иными словами, гражданину, подлежащему воинскому учету, необходимо встать на воинский учет в течение семи рабочих дней. Между тем согласно статье 647 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету предусмотрен штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году).