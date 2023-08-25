Государственные стипендии в области культуры будут присуждать по новым правилам

Министерство культуры приказом от 10 августа 2023 года утвердило Правила присуждения государственной стипендии в области культуры, сообщает Zakon.kz.

Государственная стипендия в области культуры присуждается в целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград РК, а также особо одаренных молодых творческих работников.

Государственная стипендия присуждается ежегодно президентом РК по представлению правительства на основании решения постоянно действующей комиссии по вопросам культуры, созданной при Министерстве культуры.

На соискание государственной стипендии претендуют граждане РК:

имеющие государственные награды, почетные звания народного писателя, народного артиста, народного художника, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері (Заслуженный деятель Казахстана) или являющиеся лауреатами Государственной премии в области литературы и искусства, международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок;

обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской культуры.

Объявление о приеме документов на соискание государственной стипендии размещается комиссией на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее, чем за два месяца до начала срока приема документов.

Творческие союзы и организации культуры направляют в уполномоченный орган в срок до 1 августа текущего года в бумажном или электронном виде следующие документы:

ходатайство на соискателя государственной стипендии;

творческую характеристику на соискателя государственной стипендии.

Уполномоченный орган в однодневный срок принимает и регистрирует поступившие документы на соискателя государственной стипендии и представляет на рассмотрение комиссии.

Заседание комиссии проводится не позднее 20 августа текущего года. Ранее заседания проводились не позднее 5 сентября.

Решение комиссии об утверждении кандидатуры на присуждение государственной стипендии принимается на заседании комиссии открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей членов комиссии.

Решение оформляют протоколом, который подписывают все члены комиссии.

Министерство культуры вносит в правительство проект акта президента о присуждении государственной стипендии на соответствующий год с приложением копии протокола не позднее 20 сентября текущего года. Ранее срок был не позднее 1 октября.

Приказ вводится в действие 4 сентября 2023 года.

До его принятия стипендию присуждали по правилам, утвержденным постановлением правительства.