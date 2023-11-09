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Законодательство РК

Осужденный на 10 лет экс-аким Кентау вновь оказался за решеткой

Осужденный на 10 лет экс-аким Кентау вновь оказался за решеткой Фото: ontustik.gov.kz
Бывшего акима Кентау Даурена Махажанова, который два месяца назад вышел на свободу, вновь отправили в колонию, сообщает Zakon.kz.

Апелляционная инстанция Алматинского областного суда отменила ранее вынесенное постановление суда города Конаев о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении бывшего акима Кентау.

"Постановление суда было направлено на исполнение в Департамент полиции Астаны. Сообщаем, что М., доставлен в РГУ "Учреждение №64" КУИС МВД РК для дальнейшего отбывания наказания". Пресс служба Алматинского областного суда

4 ноября сообщалось, что осужденный на 10 лет экс-аким Кентау Даурен Махажанов 8 сентября досрочно вышел из колонии. Экс-чиновнику изменили приговор и вдвое уменьшили тюремный срок. 

Даурен Махажанов был приговорен к 10 годам лишения свободы в августе 2022 года. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Других подсудимых по этому делу – Бобрышева и Тюмебаева – признали виновными в посредничестве во взяточничестве. Бобрышева приговорили к году лишения свободы, Тюмебаева – к году и шести месяцам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

По данным следствия, Махажанов, используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 миллионов тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Бобрышева и Тюмебаева, которые были задержаны при получении денег.

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