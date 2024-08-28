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Госаудит в Назарбаев Университете и КМГ: раскрыты детали встречи Токаева и Смаилова

Госаудит в Назарбаев Университете и КМГ: раскрыты детали встречи Токаева и Смаилова, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 16:33 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2024 года принял председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихана Смаилова. Об этом проинформировали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву доложено об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во втором полугодии текущего года.

Они затронут деятельность Назарбаев Университета и АО "НК "КазМунайГаз", судебную систему, а также отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.

Также главе государства были представлены итоги деятельности Высшей аудиторской палаты за второй квартал текущего года.

В частности, аудиторскими проверками были охвачены транспортная сфера с акцентом на железнодорожную отрасль, бюджеты областей Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской области, а также сфера обеспечения казахстанцев лекарствами. В результате аудита 73 объектов и средств на сумму свыше 2,9 трлн тенге выявлены финансовые нарушения более чем на 39 млрд тенге.

Как сообщил Алихан Смаилов, для устранения недостатков выработаны предложения по развитию транспортной сферы, реализации бюджетных инвестиционных проектов и пересмотру механизма господдержки отечественных производителей фармацевтической продукции.

Президенту также был представлен пакет предложений по реформированию системы государственного аудита.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить неукоснительный контроль за использованием бюджетных средств и государственных активов, а также акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности системы госаудита в целом.

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12 августа 2024 года стало известно, что госаудит НИШ выявил финансовые нарушения на 274 млн тенге.

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Назарбаев Университет Смаилов Алихан Токаев Касым-Жомарт Казахстан Высшая аудиторская палата КазМунайГаз 2024 год Аудит
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