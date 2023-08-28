Можно ли оформить пособие по беременности и родам не по месту прописки

Жительница Алматы задала Минтруда вопрос: возможно ли оформить пособие по беременности и родам, если она фактически живет в Усть-Каменогорске и у нее нет возможности выписаться по прежнему месту жительства, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК ответили, что получение социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами можно оформить по месту фактического жительства.

"Уведомляем вас, что на сегодняшний день действует экстерриториальный принцип оказания государственной услуги, который дает вам право обратиться в любое отделение Государственной корпорации, независимо от места регистрации", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось о повышении с 1 июля 2023 года размера социальных пособий на 14,5%.