В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 13 августа рассказали, как в Казахстане упростили процедуру оформления пособия по беременности и родам, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что ранее, чтобы получить данное пособие, будущим мамам необходимо было собрать внушительный пакет документов, включая копии удостоверения личности, адресную справку, справки с места работы, банковские реквизиты и другие бумаги. Оформление выплаты требовало посещения нескольких государственных органов и занимало много времени.

Теперь оформление можно пройти в проактивном формате, через ЦОНы или портал электронного правительства. Для получения социальной выплаты достаточно лишь цифрового удостоверения личности и листа временной нетрудоспособности. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

А ранее казахстанцам, которые получают АСП, сообщили хорошую новость.

