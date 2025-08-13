#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Общество

Как в Казахстане упростили процедуру оформления пособия по беременности и родам

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 19:38 Фото: unsplash
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 13 августа рассказали, как в Казахстане упростили процедуру оформления пособия по беременности и родам, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что ранее, чтобы получить данное пособие, будущим мамам необходимо было собрать внушительный пакет документов, включая копии удостоверения личности, адресную справку, справки с места работы, банковские реквизиты и другие бумаги. Оформление выплаты требовало посещения нескольких государственных органов и занимало много времени.

Теперь оформление можно пройти в проактивном формате, через ЦОНы или портал электронного правительства. Для получения социальной выплаты достаточно лишь цифрового удостоверения личности и листа временной нетрудоспособности. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

А ранее казахстанцам, которые получают АСП, сообщили хорошую новость. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Жителю Тараза пришлось вернуть 5 млн тенге пенсионерке, которую обманули мошенники
Общество
19:15, Сегодня
Жителю Тараза пришлось вернуть 5 млн тенге пенсионерке, которую обманули мошенники
В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии
Общество
18:42, Сегодня
В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии
Удаленка не засчиталась: выпускника "Болашака" обязали вернуть деньги за учебу в США
Общество
18:36, Сегодня
Удаленка не засчиталась: выпускника "Болашака" обязали вернуть деньги за учебу в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: