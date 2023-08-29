Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, приобрести землю для ведения подсобного хозяйства

Может ли гражданин РК, состоящий в браке с гражданкой Узбекистана (имеет ВНЖ в РК), приобрести земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и садоводства? Такой вопрос был задан специалистам Министерства сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В МСХ ответили, что граждане РК, состоящие в браке с иностранцами (в том числе имеющими вид на жительство) или лицами без гражданства, не могут обладать земельными участками из категории сельскохозяйственного назначения (для ведения ЛПХ, садоводства) на праве частной собственности или землепользования.

"При заключении брака (супружества) гражданами Республики Казахстан с иностранцами или лицами без гражданства право частной собственности или землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения подлежит отчуждению согласно нормам статьи 66 Земельного кодекса", - сообщили в МСХ.

При этом в ведомстве отметили, что казахстанцам для ведения ЛПХ предоставляются земельные участки из земель сельских населенных пунктов.

"Приусадебный надел предоставляется в границах (черте) сельских населенных пунктов и используется для производства сельхозпродукции, а также возведения жилого дома, хозяйственно-бытовых построек в соответствии с законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - говорится в ответе.

Полевой надел предоставляется из земель сельских населенных пунктов в соответствии с проектом земельно-хозяйственного устройства территорий населенной части либо на территории, переданной в административное подчинение, и используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции.

В Минсельхозе добавили, что гражданам РК для ведения садоводства, дачного строительства и огородничества предоставляются земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сельских населенных пунктов и запаса.



Раннее сообщалось, что в Казахстане земельные участки будут предоставлять в электронном формате. Соответствующие поправки в Земельный кодекс подписал глава государства.